



À l'issue de leur mandat de deux ans, les membres du Conseil départemental des Jeunes de la Côte-d'Or ont pris part à une sortie organisée à Paris par le Conseil départemental et la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN). Catherine Louis, présidente du Conseil départemental des jeunes, a présidé cette délégation.





Une immersion au cœur des institutions





Le programme a débuté par une croisière sur la Seine, offrant aux jeunes l'occasion d'observer plusieurs monuments emblématiques de la capitale. Après un pique-nique au pied de la Tour Eiffel, la délégation a été reçue à l'Assemblée nationale par Hubert Brigand, député de la 4ᵉ circonscription de la Côte-d'Or. Les Jeunes Conseillers départementaux ont ainsi découvert le fonctionnement de l’institution, les missions des députés et les principes de la démocratie. Au cours de cette visite, ils ont également rencontré plusieurs députés de la Côte-d'Or.





Une cérémonie placée sous le signe de la mémoire





La journée s'est achevée sous l'Arc de Triomphe avec la participation à la cérémonie du ravivage de la Flamme du Soldat inconnu. En partenariat avec la Pépinière agréée Savoir-faire 100 % Côte-d'Or, les jeunes conseillers ont déposé des Roses Côte-d'Or, fournies par l'entreprise DIMA, sur la tombe.





Cette visite marque la fin du mandat des Jeunes Conseillers départementaux. Selon le Conseil départemental de la Côte-d'Or et la DSDEN, elle s'inscrit dans leur volonté de former des citoyens engagés, responsables et conscients des valeurs de la République.



