Du 2 au 4 octobre, le patrimoine mosellan se découvrira sous un angle inédit. À l'occasion des Journées du patrimoine économique (JPE), entreprises industrielles, artisanales ou de services ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs métiers.

Organisée en Moselle par l'Union des Entreprises de Moselle (UE57), avec le soutien de France Travail et de l'UIMM Lorraine, cette opération s'adresse aussi bien aux familles, étudiants, demandeurs d'emploi ou simples curieux, qui pourront pénétrer dans des sites habituellement fermés, assister à des démonstrations et échanger directement avec les professionnels.

En 2026, l’accent mis sur la jeunesse

Cette édition 2026 accordera une place particulière à la jeunesse. Objectif : permettre aux collégiens, lycéens, étudiants et jeunes en réflexion sur leur orientation de découvrir concrètement des métiers souvent méconnus, loin des idées reçues. Une immersion qui peut susciter des vocations tout en mettant en lumière le dynamisme du tissu économique local.

Inspirées des Journées européennes du patrimoine, les JPE souhaitent rappeler que le patrimoine d'un territoire ne se limite pas à ses monuments. Les entreprises, leurs innovations et leurs savoir-faire constituent eux aussi une richesse à préserver et à transmettre.

Lors de la première édition nationale, en 2025, plus de 650 entreprises ont participé à l'opération et 17 000 visiteurs ont franchi leurs portes partout en France.

Le programme détaillé et les modalités d'inscription aux visites seront dévoilés dans les prochaines semaines sur la plateforme dédiée aux Journées du patrimoine économique (visites gratuites mais réservations conseillées).