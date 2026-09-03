Les artistes visuels dans les Hauts-de-France ouvrent leurs ateliers pour les Journées Nationales des Artistes (JNA). Dans les Hauts-de-France comme partout en France, les JNA reviennent du 2 au 4 octobre 2026 après un lancement réussi en 2025, avec l’ambition de s’ancrer durablement dans le calendrier culturel : portes ouvertes d’artistes vivants, en ville comme à la campagne, au sein des ateliers ou de multiples lieux accueillant artistes et œuvres à cette occasion.

Initiées et portées par La Maison des Artistes, association nationale des artistes des arts visuels (25 000 adhérents), les JNA sont parrainées par le ministère de la Culture et conçues en partenariat avec l’Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalité (AMF). Cette deuxième édition, avec plus de 2200 événements qui se tiendront partout en France les 2, 3 et 4 octobre 2026, enregistre déjà une hausse de 35 % de participation par rapport à 2025, avec cette année encore, un ancrage fort dans les Hauts-de-France. «Par la mutualisation de nos engagements et de nos efforts, nous allons faire des JNA une grande fête de l’art !» déclare Rémy Aron, artiste peintre et Président de La Maison des Artistes.

Comment visiter les JNA dans les Hauts-de-France ?

La plateforme lesjourneesnationalesdesartistes.fr recense, avec géolocalisation, l’ensemble des événements ouverts au public dans la région : expositions, ateliers de pratique artistique, visites guidées, performances, art urbain et bien d’autres initiatives. Une cartographie nationale multicritères permet au public de préparer sa visite et de composer son propre parcours artistique. Curieux et amateurs d’art sont invités à pousser la porte des ateliers d’artistes, mais aussi des galeries, mairies, écoles, tiers-lieux ou associations qui participent à l’événement. La visite est gratuite pour le public ; quelques ateliers de pratique artistique pouvant être proposés contre paiement (c’est alors indiqué sur la plateforme).