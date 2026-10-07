Les maires de Meurthe-et-Moselle en salon et AG à l’Arsenal de Toul

Les maires et présidents d’intercommunalités de Meurthe-et-Moselle ont rendez-vous ! Ce 9 octobre, la salle de l’Arsenal de Toul accueille le Salon des maires et présidents d’intercommunalités, organisé par l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle (ADM54).

Près de 120 exposants, acteurs publics et privés, accompagnant les collectivités dans la gestion de leurs projets sont annoncés.

Quatre villages thématiques sont proposés : institutionnels, entreprises, start-up et associations.

L’occasion pour les différents élus, agents territoriaux, responsables de services ou encore secrétaires de mairie de prendre connaissance des différentes offres proposées par l’écosystème entrepreneurial et associatif.

À noter, dans le volet associatif, l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle organisera une collecte de dons durant toute la journée dans le cadre de l’opération Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein.

Rose-Marie Falque passe la main

Temps fort annoncé : l’assemblée générale de l’ADM54 avec l’élection d’un nouveau président.

Après plus de vingt ans à la présidence de l’association, Rose-Marie Falque, maire d’Azerailles, passera la main. Elle se verra d’ailleurs remettre l’Ordre national du Mérite au grade d’Officier.

Alors que la précédente assemblée générale était encore marquée par le souvenir des dernières élections municipales, l’échéance de la prochaine élection présidentielle sera cette fois dans tous les esprits des élus locaux, surtout par les temps difficiles qui courent.

«Nous pouvons être fiers de constater que l’adhésion à notre association atteint presque l’unanimité. 589 communes sur les 591 de Meurthe-et-Moselle nous accompagnent aujourd’hui. C’est le fruit d’un travail de cohésion constant. Ensemble, nous pouvons construire des actions et engagements forts», assurait la présidente de l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle, encore en poste pour quelques jours.

L’assemblée générale, annoncée à partir de 16 h 45 sera suivie par la remise des Lauriers des collectivités (événement organisé par l’ADM54 et nos confrères du Groupe Ebra).