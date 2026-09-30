La grand-messe annuelle des sapeurs-pompiers s'ouvre mercredi dans un contexte hautement inflammable en plein bras de fer avec le gouvernement, auquel les soldats du feu demandent une "réforme ambitieuse" et un changement de braquet, à l'issue d'un été marqué par des mégafeux records.

Depuis plusieurs semaines, les pompiers éreintés par la pire saison des incendies en France depuis des décennies clament leur colère et leur sentiment d'abandon, réclament des embauches et des moyens, demandent une refonte de leurs missions pour les recentrer sur l'essentiel... Pour l'heure en vain.

Exaspérés d'être portés aux nues en public sans que cette reconnaissance ne se concrétise en soutien financier et humain, les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels, qui ont émis un préavis de grève jusqu'au 20 octobre, ont lancé d'inhabituelles actions coup de poing le week-end dernier et en début de semaine.

Et le ton ne cesse de monter. Les pompiers professionnels, des agents territoriaux, sont aussi 8.000 à avoir battu le pavé mardi, dans une ambiance électrique, avant de gonfler les rangs et la grogne de la fonction publique.

C'est dans ce contexte "tendu" et "socialement très compliqué" que démarre mercredi le 132e congrès des sapeurs-pompiers, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), observe auprès de l'AFP le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), Jean-Paul Bosland.

On attend des réponses

"On est à la fin d'un chapitre de l'histoire des pompiers", assure l'expérimenté lieutenant-colonel Bosland, dont l'organisation chapeaute le congrès.

"Il nous faut une réforme ambitieuse, globale, sinon on aura peine à tenir nos missions. Il faut être vigilant, parce que le dérèglement climatique va beaucoup plus vite que la rédaction des lois et surtout que la mise en oeuvre des décrets d'application", prévient-il.

Le gouvernement a présenté début septembre une première synthèse d'un projet de loi dit de modernisation de la sécurité civile qui n'a pas convaincu les syndicats, faute notamment de mesures concrètes concernant une augmentation des moyens humains, financiers et matériels.

L'intervention du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, programmée vendredi en clôture et comme point d'orgue du congrès, sera particulièrement scrutée.

"On attend des réponses sur la vision de l'Etat pour accompagner les sapeurs-pompiers. On a besoin d'avancer", affirme Jean-Paul Bosland.

Reçus par M. Nuñez mardi après-midi, les représentants syndicaux des sapeurs-pompiers professionnels ont pour la première fois depuis l'été ressenti des "signaux positifs".

Rien de concret, mais "une prise de conscience sur les dangers qu'on peut faire courir à nos concitoyens lorsque la sécurité civile est affaiblie", a déclaré à l'issue de la rencontre le représentant de l'intersyndicale, Xavier Boy.

En attendant d'éventuelles annonces du ministre vendredi, le rassemblement annuel doit s'ouvrir mercredi par un vaste bilan des feux de l'été, qui ont "repoussé les limites de notre système de secours", selon la Fédération, avec 98.000 hectares brûlés depuis janvier et quatre pompiers décédés.

Caserne du futur

La polémique a enflé tout l'été sur un manque d'anticipation, ainsi que sur l'insuffisance de moyens, des interrogations balayées par le gouvernement qui a toujours assuré qu'ils étaient suffisants.

Dans un rapport dévoilé mardi, une mission parlementaire mandatée par le Premier ministre Sébastien Lecornu a justement estimé que cet été a marqué un "basculement" et souligné "l'urgence de l'anticipation" et l'adaptation au "changement d'échelle" des feux.

Autre sujet au menu de ce congrès, rebaptisé pour la première fois Mondial Secours et Protection: la coopération internationale entre pompiers, notamment européens.

"Les collègues des pays de l'Est commencent à connaître les mêmes problématiques de feu de forêt que ce qu'on connaît en France depuis de nombreuses années. L'idée c'est d'avoir une aide entre les pays", explique Jean-Paul Bosland, qui vante un "Erasmus" des pompiers.

Le rassemblement doit aussi être l'occasion de présenter les contours de la "caserne du futur", assurent les organisateurs, qui prévoient de démontrer l'intégration de l'intelligence artificielle, l'usage de drones, de robots, de véhicules connectés...

Pour l'heure, alors que la grogne monte, aucune démonstration de colère n'est prévue au congrès. Mais la Fédération des sapeurs-pompiers n'écarte pas l'idée de sortir de son habituelle réserve si Laurent Nuñez ne délivre pas les promesses escomptées, prévient Jean-Paul Bosland: "S'il n'y a pas d'annonce particulière, on prendra des mesures".