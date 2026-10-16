Un stand de sans-alcool aux Rencontres œnologiques ! La marque française de spiritueux sans alcool JNPR sera l’une des nouveautés annoncées à l’occasion des 26es Rencontres œnologiques, organisées par le caviste nancéien Les Domaines toujours au cœur de l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson du 23 au 25 octobre.

«C’est plus qu’une tendance aujourd’hui mais il faut savoir trouver les bons fournisseurs pour permettre de faire plaisir avec du sans-alcool. Dans le secteur CHR (Cafés, hôtels, restaurants), cela explose littéralement», constate Gautier Maire, le pilote du caviste nancéien.

Impossible de passer outre aujourd’hui quand les tendances de consommation sont en pleine évolution notamment chez la jeune génération.

Une jeune génération bien présente dans les allées de ce rendez-vous ! «Nous attirons une jeunesse qui aime le vin et qui veut surtout s’y éduquer», assure le caviste nancéien.

Avec cette approche, le rendez-vous, aujourd’hui traditionnel et attendu, que sont ces Rencontres œnologiques renforce son caractère d’ouverture, de transparence et de découverte.

Une cinquantaine de vignerons, une dizaine de distilleries, 300 vins finement sélectionnés (au total ce sont plus de 650 vins qui ont été dégustés par les équipes du caviste) et 50 spiritueux seront à découvrir et à déguster (avec modération).

Belles surprises

Une carte de France des cépages réunie en un seul lieu où puristes et néophytes se côtoient, échangent et où les producteurs racontent leur histoire et amour de leur vigne. Avec de nouveaux venus chez les viticulteurs : le Champagne Canard-Duchêne, le Domaine des Entrefaux de la vallée du Rhône, les Corses du Clos Signadore.

Côté spiritueux, les rhums Eminente et Saké seront les deux nouveaux tout comme le Domaine Antoine Marois et son cidre.

Au fil du temps, l’ADN de ces rencontres atypiques dans ce milieu, n’a eu de cesse de se peaufiner mais en gardant l’essentiel : le partage.

«Chaque édition est un moment unique ! Derrière chaque vin, il y a des femmes et des hommes qui seront là pour partager leur passion, leur vision de la conception d’un millésime».

Dans un contexte plus délicat pour la filière viticole, sécheresse, chaleur et aléas climatiques en tout genre, il n’en demeure pas moins que «les situations sont contrastées, il n’existe pas qu’une seule vérité même si la majorité des vignerons sortent d’un millésime compliqué», constate Gautier Maire.

La vallée du Rhône ou encore le Languedoc apparaissent proposer «quelques belles surprises».

À découvrir à l’occasion de ces 26es Rencontres œnologiques !