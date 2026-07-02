En bref

Chez les Waroude, l'apiculture est une histoire de famille, c'est aussi une histoire de reconversion tout autant que de passion et d'engagement. À Inval-Boiron, dans le sud-ouest de la Somme à la frontière de la Picardie et de la Normandie, Michel le père, son fils Joseph et sa femme Louison, ont installé leur rucher dans le val du Liger, du nom de leur entreprise.