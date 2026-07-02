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Les Ruchers du Liger en Picardie : pionniers de la gelée royale française

Chez les Waroude, l'apiculture est une histoire de famille, c'est aussi une histoire de reconversion tout autant que de passion et d'engagement. À Inval-Boiron, dans le sud-ouest de la Somme à la frontière de la Picardie et de la Normandie, Michel le père, son fils Joseph et sa femme Louison, ont installé leur rucher dans le val du Liger, du nom de leur entreprise.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>Tout commence avec Michel au début des années 1980. Une passion, celle de produire du miel en amateur, et une reconversion, de l'informatique à l'apiculture. Une fois formé, Michel a créé son entreprise agricole individuelle en 1985. Le pas franchi du bureau à la ruche était une évidence : «<em>J'aime la nature, j'ai toujours été attiré par les insectes sociaux, le travail avec les abeilles</em>». Avec l'envie de préserver l'environnement, en faire son métier prenait tout son sens. «<em>J'ai tout de suite voulu travailler en méthode biologique, une démarche rare à l'époque</em>», confirme-t.

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