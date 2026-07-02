Entreprises
Deux récompenses nationales pour la Saône-et-Loire au concours des métiers
02/07/2026 A.B
Saône-et-Loire (71)
Chez les Waroude, l'apiculture est une histoire de famille, c'est aussi une histoire de reconversion tout autant que de passion et d'engagement. À Inval-Boiron, dans le sud-ouest de la Somme à la frontière de la Picardie et de la Normandie, Michel le père, son fils Joseph et sa femme Louison, ont installé leur rucher dans le val du Liger, du nom de leur entreprise.
Michel Waroude aux ruches d'Inval-Boiron. © Marie-Line Waroude
Joseph Waroude a acquis la technique et le savoir-faire spécifiques pour la production de la gelée royale. © Marie-Line Waroude
Louison, Michel et Joseph Waroude, associés depuis 2023. © Marie-Line Waroude
© Marie-Line Waroude
70 000 à 80 000 abeilles par ruche © Marie-Line Waroude
© Marie-Line Waroude
© Marie-Line Waroude
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