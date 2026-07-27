Cette édition estivale met en lumière l'engagement du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 54) et détaille les nouveaux arbitrages budgétaires et structurels de la collectivité pour dynamiser l'économie et la qualité de vie régionales.

Au cœur de cette publication, le dossier central valorise l'activité des sapeurs-pompiers meurthe-et-mosellans. Le Département expose les moyens humains et technologiques déployés au quotidien pour sécuriser le territoire, un facteur clé pour l'attractivité résidentielle et économique. Le magazine revient également sur la mise en service du nouveau centre d’exploitation routière de Vandeléville, un investissement stratégique pour optimiser les infrastructures de transport et les mobilités locales, indispensables aux entreprises de la région.

Des orientations fortes pour l'inclusion et le dynamisme territorial

La collectivité décline ses grands axes politiques, notamment à travers sa nouvelle feuille de route Santé, centrée sur l'accès aux soins et l'innovation. Sur le plan de la formation et de l'emploi, le bilan positif du premier forum de la formation professionnelle à Conflans-en-Jarnisy illustre les efforts de reconversion et d'insertion sur le marché local. Enfin, le renouvellement du «Pass jeunes 54» et l'instauration de la tarification sociale pour la restauration scolaire viennent soutenir le pouvoir d'achat des familles, maintenant une dynamique de consommation de proximité.