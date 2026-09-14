À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les services de l’État en Saône-et-Loire proposeront des visites exceptionnelles au public. À Mâcon, la préfecture accueillera les visiteurs les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 13h à 16h. Installé dans l’ancien palais épiscopal, construit entre 1618 et 1631, le bâtiment est occupé par la préfecture depuis 1800.



La visite, d’une durée de 45 minutes, permettra d’accéder à plusieurs espaces habituellement fermés au public, dont les salons de réception, le bureau du préfet et les jardins. Une animation consacrée aux oiseaux sera également proposée. Ces jardins bénéficient depuis 2022 du label «Refuge LPO» pour leur engagement en faveur de la biodiversité. L’accès à la préfecture est soumis à une inscription préalable et à la présentation d’une pièce d’identité.

Trois sous-préfectures à découvrir

Le samedi 19 septembre, trois autres sites ouvriront également leurs portes. La sous-préfecture de Charolles sera accessible de 10h à 16h, sans inscription, au 28 rue de la Madeleine. À Louhans-Châteaurenaud, la Maison de l’État accueillera le public de 14h à 16h, sur inscription téléphonique.



À Chalon-sur-Saône, la sous-préfecture ouvrira de 14h à 18h. Une inscription préalable est demandée auprès de l’espace Patrimoine de la Ville. Ces ouvertures permettront de découvrir des bâtiments administratifs historiques et de mieux comprendre la présence de l’État dans les différents territoires du département.