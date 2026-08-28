Sur les 60 hectares aménagés pour l’occasion, quelque 1 200 bénévoles seront mobilisés pendant trois jours. Au programme : une cinquantaine d’animations, le traditionnel concours de labour, des animaux, des démonstrations, des découvertes autour des cultures et de la gastronomie locale, mais aussi deux concerts gratuits. Les familles et les scolaires pourront également profiter de nombreuses activités pour découvrir le monde agricole autrement.

Les savoir-faire mosellans en lumière

Au-delà de la fête, Les Terres de Jim seront aussi l’occasion de mettre en lumière les métiers de l’agriculture, les innovations et les initiatives portées par les Jeunes Agriculteurs de Moselle. Le Département de la Moselle et Moselle Attractivité, partenaires de cette édition, proposeront de leur côté un espace consacré au territoire. Les visiteurs pourront y découvrir le patrimoine, les savoir-faire, l’agriculture, la gastronomie et l’offre touristique mosellane à travers des rencontres et des démonstrations.