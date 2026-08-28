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Les Terres de Jim 2026 : Metz-Magny se prépare à accueillir la grande fête agricole

Après onze ans d’absence, Les Terres de Jim feront leur retour à Metz. Du 11 au 13 septembre, Magny accueillera la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. Présenté le 24 août dernier par les Jeunes Agriculteurs lors d’une conférence de presse, l’événement devrait réunir plus de 100 000 visiteurs autour de l’agriculture, de la gastronomie et des animations.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026

Sur les 60 hectares aménagés pour l’occasion, quelque 1 200 bénévoles seront mobilisés pendant trois jours. Au programme : une cinquantaine d’animations, le traditionnel concours de labour, des animaux, des démonstrations, des découvertes autour des cultures et de la gastronomie locale, mais aussi deux concerts gratuits. Les familles et les scolaires pourront également profiter de nombreuses activités pour découvrir le monde agricole autrement.

Les savoir-faire mosellans en lumière 

Au-delà de la fête, Les Terres de Jim seront aussi l’occasion de mettre en lumière les métiers de l’agriculture, les innovations et les initiatives portées par les Jeunes Agriculteurs de Moselle. Le Département de la Moselle et Moselle Attractivité, partenaires de cette édition, proposeront de leur côté un espace consacré au territoire. Les visiteurs pourront y découvrir le patrimoine, les savoir-faire, l’agriculture, la gastronomie et l’offre touristique mosellane à travers des rencontres et des démonstrations. 