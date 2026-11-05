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Les Trophées de l’Économie Responsable vont récompenser 11 organisations des Hauts-de-France

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Le jeudi 26 novembre 2026, onze organisations et entreprises des Hauts-de-France seront mises à l’honneur lors de la 32e cérémonie des Trophées de l’Économie Responsable. L’événement aura lieu à partir de 18 heures à la Cité des Échanges, à Marcq-en-Barœul, et marquera la fin du salon MyGreenBiz.

La Gazette Nord-Pas-de-Calais | La Gazette France

Par La Rédaction

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui 10h14 - Mis à jour 10h15
©Illustration Pixabay / Orlandow

La 32e cérémonie des Trophées de l’Économie Responsable, qui se déroulera le 26 novembre, récompense des organisations qui cherchent à rendre l’économie plus responsable, notamment sur les plans social et environnemental. Parmi les lauréats Hauts-de-France, on retrouve Bonduelle, les Compagnons Bâtisseurs Hauts-de-France, Green Nerds, Badinage Artistique, Bloem, Enercoop Hauts-de-France, le LaM, La Sauvegarde du Nord, Rabot Dutilleul et Sia Habitat. Chacun présentera une action concrète mise en place pour faire évoluer ses pratiques.

La soirée accueillera également Jean-Christophe Boyer, vice-président de HelloAsso, qui partagera son point de vue sur les changements dans les organisations et les territoires, et les dynamiques d’engagement. Pour terminer, un cocktail permettra aux participants de discuter avec les lauréats et les autres acteurs économiques présents.

Organisée par Réseau Alliances, cette cérémonie permet de mettre en avant les initiatives locales et de montrer qu’il est possible de développer une économie plus respectueuse de la société et de l’environnement.



Article Par Nina Gérils