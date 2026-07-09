Fondée en 2005 par Olivier Bataille – l'actuel dirigeant de l'entreprise –, O2D Environnement aménage des aires de stationnement et de vie durables, en s'appuyant sur des techniques spécifiques qui protègent le lien eau-sol-végétal. La PME propose des solutions de parking perméable et végétalisé grâce à des dalles modulables, composées de géotextiles dépolluants.

L'entreprise conseille à la fois les maîtres d'œuvre comme les entreprises de terrassement et d'aménagement extérieurs dans des solutions de stationnement pavés drainants sans restriction d'usages et sans entretien, de captation et biodégradation des hydrocarbures des eaux de ruissellement, de cheminements piétons perméables...

En croissance depuis cinq ans

Pour accompagner le développement, Nord Capital Partenaires s'est donc associé à l'entreprise de Lesquin créée il y a une vingtaine d'années. Le management, Jean-Philippe Buquet, renforce sa participation tandis qu'un actionnaire historique, François Perrot, cède sa participation. Nord Capital Partenaires a participé à cette opération via Nord Capital Investissement et via le FCPR PME et Territoire (géré par Turenne Groupe) qui permet aux clients du Crédit Agricole Nord de France de donner du sens à leur épargne, en devenant acteurs de l'économie locale. «O2D Environnement va poursuivre et structurer le développement de ses solutions dans une dynamique de performance technique et environnementale» a commenté son fondateur Olivier Bataille.