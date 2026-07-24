



SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, poursuit des travaux sur l'infrastructure ferroviaire de la ligne Dijon–Saint-Amour, un axe structurant pour les mobilités régionales. Engagé à Navilly, le chantier a débuté le 20 juillet et se poursuivra jusqu'au 2 octobre 2026. Réalisée en semaine et uniquement en journée, cette intervention est entièrement financée par SNCF Réseau, pour un montant de 1,6 million d'euros.

Des travaux pour pérenniser les installations

L'opération a pour objectif d'assurer la pérennité de l'infrastructure ferroviaire et de sécuriser les abords de la voie dans ce secteur. Les équipes interviennent pour conforter un ouvrage situé à proximité des voies ainsi que pour remplacer une installation électrique. SNCF Réseau précise que ces travaux sont réalisés sans impact sur la disponibilité du réseau pendant toute la durée du chantier.

En moyenne, une dizaine d'agents sont mobilisés chaque jour. Trois entreprises régionales participent aux travaux : VALERIAN et TPGEO, implantées en Saône-et-Loire, ainsi que DVF, basée en Côte-d'Or. Par cette mobilisation d'entreprises du territoire, SNCF Réseau met en avant son engagement en faveur de l'ancrage territorial dans la conduite de cette opération.







