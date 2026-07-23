Le jeudi 16 juillet, Jean Castex, président-directeur général du groupe SNCF, s’est rendu à Pont-à-Mousson pour annoncer un plan d'investissements de 150 millions d'euros d'ici 2031 sur la ligne Nancy-Luxembourg.

Cette enveloppe vise à moderniser les infrastructures ferroviaires de cet axe frontalier saturé, confronté à une hausse de fréquentation de 20% depuis 2019. L'objectif affiché par la direction est de garantir la fiabilité du réseau face aux pannes matérielles et aux aléas climatiques actuels.

Une enveloppe massive pour régénérer des voies saturées

Face à une hausse de 20 % de la fréquentation depuis 2019, l'entreprise déploie 150 millions d'euros d'investissements d'ici 2031. Ce budget colossal vise à renouveler les infrastructures vieillissantes pour désengorger cet axe stratégique des travailleurs frontaliers.

Ce plan de financement s’ajoute aux 240 millions d’euros déjà injectés entre 2023 et 2026 sur le Sillon lorrain. Concrètement, 78 millions d'euros seront alloués au renouvellement complet de 88 kilomètres de voies. Le calendrier des travaux prévoit une première phase de remplacement sur 22 kilomètres entre Woippy et Uckange dès 2027, suivie de 66 kilomètres de rails entre Metz et Uckange à l'horizon 2031.

Davantage de rames et des infrastructures renforcées

Pour absorber le flux quotidien de 24 000 voyageurs, la Région Grand Est accompagne cet effort en finançant seize nouvelles rames de trains. Ce déploiement permettra d'ajouter 5 000 places assises supplémentaires aux heures de pointe. De plus, l'ouverture en septembre d'un atelier de maintenance à Montigny-lès-Metz optimisera la réactivité logistique et réduira les suppressions de trains.

Outre les rails, la SNCF prévoit la modernisation lourde des caténaires, des installations électriques et des systèmes de signalisation. Le groupe étudie également la suppression de sept passages à niveau accidentogènes entre Thionville et la frontière luxembourgeoise. À plus large échelle, l'effort annuel de SNCF Réseau dans la région Grand Est progressera pour atteindre 630 millions d'euros en 2027.

Si ces annonces rassurent le tissu économique local, les élus régionaux maintiennent la pression pour obtenir le déploiement du futur Service express régional métropolitain (Serm). Ce projet de transport de grande ampleur nécessite encore la validation d'un plan d'investissement national de l'État pour transformer durablement la mobilité nord-sud de la Lorraine.