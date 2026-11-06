Le festival d’humour Lillarious démarre officiellement le 29 janvier 2027, mais la présentation de cette 6e édition a bien eu lieu ce 4 novembre. Une édition qui confirme les évolutions du festival nordiste et qui assoit également sa place à la table des événements culturels importants du territoire. «Lillarious est une manifestation qui réunit l’ensemble des métropolitains», a souligné Frédéric Cauderlier, conseiller métropolitain délégué à la communication et à la métropole citoyenne. Et même au-delà, puisque la région Hauts-de-France est un partenaire majeur du festival et assure, via Anne Pinon, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des langues régionales, que «l’humour peut également être une porte d’entrée à la culture pour les jeunes».

Humour et culture pour tous

De la culture de l’humour à celle de la danse et de la musique, il n’y a qu’un pas, que le festival Lillarious a décidé de franchir en «croisant les frontières artistiques», comme l’a rappelé Certe Mathurin, producteur artistique de Lillarious. Ce mélange des genres se retrouvera sur de nombreuses scènes. Première note d’intention, l’ouverture du festival, le 29 janvier, se fera avec l’humoriste et imitateur Michaël Gregorio, qui partagera la scène avec l’Orchestre national de Lille au Nouveau Siècle pendant trois soirs consécutifs. Le rappeur et poète Oxmo Puccino a créé, pour Lillarious, «Stand-up c’est Hip Hop», qui verra le mariage entre les punchlines des humoristes et celles des rappeurs, accompagné par des danseurs, du beatbox et des DJ sets, la parenté entre les deux arts – humour et rap – étant évidente pour Oxmo Puccino. Enfin, le Louvre-Lens proposera un parcours inédit où dix chefs-d’œuvre de la Galerie du Temps seront racontés à travers le regard d’humoristes.

La culture pour tous et plus moderne, portée par le festival, qui souhaite également donner sa chance aux jeunes humoristes. «Lillarious a toujours été précurseur pour les humoristes. Cela a toujours été dans mon ADN de découvrir des talents. Et je pense qu'on est dans un monde de l'humour qui se renouvelle à une vitesse incroyable en ce moment», précise Grégoire Furrer, président-fondateur de Lillarious et de Montreux Comedy. «L'ADN d'un festival, c'est d'être précurseur et de donner des tendances. Ce qui fait un festival, c'est cette notion de découverte où l’on va vraiment voir des choses qui vont devenir tendance rapidement», ajoute-t-il. C’est pour cela que de nombreux jeunes humoristes seront formés et accompagnés par de nombreux artistes reconnus qui participent au festival, et certains d’entre eux feront leur première scène début février, face à quelques-uns des 24 000 spectateurs attendus tout au long de cette semaine de l’humour, entre Lille, le Pas-de-Calais et la Picardie.