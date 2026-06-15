Bienvenue au «Match des Finances». C'est le nom qu'ont donné Gan Patrimoine et Curiosity Club à la conférence-débat qu'ils organisent le 24 juin, de 19 h 30 à 23 h, à l'Okko Hotels Lille Centre.

Ce débat aura pour thème l'autonomie financière des femmes et leur rapport à l'investissement. Un sujet de société où seront évoqués des sujets tels que les enjeux de l'éducation financière, les freins qui éloignent encore de nombreuses femmes de l'investissement et les pistes pour favoriser une plus grande autonomie financière.

Pour parler de ce sujet, un panel de trois intervenantes seront présentes : Eva Lacheray, championne d'escrime et participante aux Jeux olympiques de Paris 2024 ; Cécile Valle Moro, spécialiste de l'investissement ; et Aurélie Boscart, conseillère en gestion de patrimoine Gan Patrimoine.