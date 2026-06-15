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Lille : Gan Patrimoine organise un débat autour de l'autonomie financière des femmes

Le 24 juin, à Lille, Gan Patrimoine et Curiosity Club organisent une conférence-débat sur le sujet de l'autonomie financière des femmes et de leur rapport à l'investissement.

©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 15 juin 2026

Bienvenue au «Match des Finances». C'est le nom qu'ont donné Gan Patrimoine et Curiosity Club à la conférence-débat qu'ils organisent le 24 juin, de 19 h 30 à 23 h, à l'Okko Hotels Lille Centre. 

Ce débat aura pour thème l'autonomie financière des femmes et leur rapport à l'investissement. Un sujet de société où seront évoqués des sujets tels que les enjeux de l'éducation financière, les freins qui éloignent encore de nombreuses femmes de l'investissement et les pistes pour favoriser une plus grande autonomie financière.

Pour parler de ce sujet, un panel de trois intervenantes seront présentes :  Eva Lacheray, championne d'escrime et participante aux Jeux olympiques de Paris 2024 ; Cécile Valle Moro, spécialiste de l'investissement ; et Aurélie Boscart, conseillère en gestion de patrimoine Gan Patrimoine.