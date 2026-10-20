L’exercice 2025-2026 de Lille Grand Palais est une réussite. Sa directrice générale, Caroline Souppart, met en avant les 976 000 visiteurs que se sont partagés Lille Grand Palais et le Zénith (respectivement 370 000 et 606 000). Un an plus tôt, ils étaient 850 000. Et surtout, le chiffre d’affaires a atteint 24,7 millions d’euros, soit une progression de 2,7%, avec un résultat net positif de 538 000 euros. Des résultats importants, surtout au vu «du contexte toujours compliqué autour du secteur de l’évènementiel», précise la directrice générale. Ce succès s’explique en partie par la hausse du nombre d’évènements, passé de 314 à 320, dont 14 internationaux.

Un développement accéléré

Sur le plan international, la direction de Lille Grand Palais annonce travailler avec Hello Lille. De plus, de nombreux congrès à portée nationale se déroulent dans la capitale des Flandres et participent à l’économie du territoire, comme le Congrès des notaires qui s'est déroulé du 30 septembre au 2 octobre dernier. «Lille Grand Palais fait venir du monde et fait vivre la ville puisqu’ils dorment, mangent et achètent en ville», explique Franck Hanot, président de Lille Grand Palais. À souligner que 70% des visiteurs sont des professionnels. Ce travail autour des congrès professionnels, nationaux et internationaux, entre Lille Grand Palais et le Zénith, a permis d’amener ce dernier à la troisième place des Zénith de France, juste derrière Paris et Nantes.

De quoi mettre en avant le territoire et permettre l’arrivée de nombreux autres événements importants, qui doivent permettre d’élargir les cibles et les publics, avec de nouveaux partenariats également. Ces derniers doivent aussi aider à préparer «le Lille Grand Palais de demain, qui va renforcer l’attractivité de la MEL dans son ensemble», ajoute Franck Hanot. Cette préparation passe notamment par un nouveau parking, dont les travaux vont débuter en mars 2027, pour se clôturer durant le premier trimestre 2028. Un investissement conséquent de 4,5 millions d’euros qui doit aider à l’augmentation de la capacité d’accueil des exposants et prestataires, et à la gestion des flux. Cette augmentation de capacité, de 80 à 100 emplacements, doit accélérer le développement du lieu, qui maintient son ambition d’atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2030.

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