En s'associant à l'ISG Sport Business Management, LALIGA Business School veut «rapprocher la formation aux réalités du terrain et préparer les nouvelles générations aux métiers de l'industrie sportive». C'est aussi l'occasion de contribuer à la professionnalisation de l'industrie du sport et du divertissement par l'éducation et de former les futurs décideurs du secteur.

«Laliga représente une référence internationale du sport business et cette collaboration va permettra à nos étudiants de découvrir concrètement les métiers, les organisations et les enjeux d'une grande propriété sportive» explique Jean-Denis Gitton, directeur de l'ISG Sport Business Management, qui dispose de trois campus en France : Paris, Lille et Lyon.

Grâce à ce partenariat, les étudiants vont pouvoir bénéficier d'un voyage d'études immersif à Madrid (là où est implantée Laliga Business School). Ils participeront aussi à des événements sportifs ainsi qu'à des masterclass avec des professionnels du sport business dans les locaux de l'ISG Sport Business Management en France ainsi qu'à des workshop et enfin, ils rencontreront des acteurs de l'écosystème sportif.

A Lille, des clubs partenaires

Basée en plein centre-ville de Lille (Palais Rihour), l'ISG est proche de clubs comme l'USDK, l'ESBVA ou encore Lille Métropole Basketball, la Fédération Française de Gymnastique et du côté des entreprises, de Decathlon France et de la Caisse d'Epargne Hauts de France. Les élèves peuvent notamment prétendre à l'obtention d'un bachelor sport business (bac+5) ou d'un bachelor international sport business (bac+5).







