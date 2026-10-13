Formation
Lille (59) Lille (59)
En bref

Lille : ISG Sport Business Management signe un partenariat avec Laliga Business School

Ce 13 octobre, l'ISG Sport Business Management et LALIGA Business School ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique. L'objectif : proposer aux étudiants français une immersion unique au cœur des métiers et des enjeux du sport business international.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 13 octobre 2026

En s'associant à l'ISG Sport Business Management, LALIGA Business School veut «rapprocher la formation aux réalités du terrain et préparer les nouvelles générations aux métiers de l'industrie sportive». C'est aussi l'occasion de contribuer à la professionnalisation de l'industrie du sport et du divertissement par l'éducation et de former les futurs décideurs du secteur.

«Laliga représente une référence internationale du sport business et cette collaboration va permettra à nos étudiants de découvrir concrètement les métiers, les organisations et les enjeux d'une grande propriété sportive» explique Jean-Denis Gitton, directeur de l'ISG Sport Business Management, qui dispose de trois campus en France : Paris, Lille et Lyon.

Grâce à ce partenariat, les étudiants vont pouvoir bénéficier d'un voyage d'études immersif à Madrid (là où est implantée Laliga Business School). Ils participeront aussi à des événements sportifs ainsi qu'à des masterclass avec des professionnels du sport business dans les locaux de l'ISG Sport Business Management en France ainsi qu'à des workshop et enfin, ils rencontreront des acteurs de l'écosystème sportif.

A Lille, des clubs partenaires

Basée en plein centre-ville de Lille (Palais Rihour), l'ISG est proche de clubs comme l'USDK, l'ESBVA ou encore Lille Métropole Basketball, la Fédération Française de Gymnastique et du côté des entreprises, de Decathlon France et de la Caisse d'Epargne Hauts de France. Les élèves peuvent notamment prétendre à l'obtention d'un bachelor sport business (bac+5) ou d'un bachelor international sport business (bac+5).



entreprise : BUREAU DES SPORTS ESME LILLE Accéder aux données entreprise : BUREAU DES SPORTS ESME LILLE