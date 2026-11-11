Ouvert à la privatisation depuis le 8 octobre 2026, le Manoir de Lille propose une alternative aux hôtels et salles de réception pour organiser mariages intimistes, séminaires, anniversaires ou retrouvailles familiales dans un cadre entièrement réservé à un seul groupe. À dix minutes de la Grand-Place, le lieu associe l’intimité d’une maison à des équipements adaptés à l’événementiel.





Le projet, porté par Matthieu Sergent et son associé, est né d’un coup de cœur immobilier. Initialement envisagée comme une maison destinée à la location sur Airbnb, la bâtisse a finalement été transformée en lieu d’art de recevoir. D’une superficie de plus de 600 m², elle comprend huit suites avec salles de bains privatives, deux cuisines professionnelles, un jardin et deux terrasses. Elle peut accueillir jusqu’à 49 personnes en réception et héberger 16 invités.

Sa particularité repose sur la privatisation intégrale : chaque groupe dispose de tous les espaces, sans cohabitation avec d’autres occupants, pour une nuit ou plusieurs jours. Cette organisation permet de réunir réception, repas, travail et hébergement au même endroit. Les entreprises peuvent y organiser des séminaires résidentiels, journées de coworking ou sessions de team building, tandis que les particuliers bénéficient d’un cadre chaleureux pour leurs célébrations.

Situé au cœur de Lille, le manoir conserve le caractère d’une demeure ancienne tout en profitant d’un jardin et de vues sur le bois de Boulogne et la Deûle. Les cuisines équipées permettent l’intervention de chefs privés ou de traiteurs, et les espaces extérieurs prolongent les moments partagés. Le lieu s’adresse aux Lillois souhaitant organiser un événement, aux visiteurs désireux de découvrir la ville autrement et aux entreprises à la recherche d’un cadre différent pour réunir leurs équipes.