Le salon L’Essence du Gin & des Spiritueux revient à Lille Grand Palais pour une deuxième édition. Ce salon est le plus grand dédié à ce sujet dans les Hauts-de-France. Pour la deuxième année, le salon évolue. En 2025, il ne se concentrait uniquement sur le gin, cette nouvelle édition se focalise sur le thème de la mixologie.

Le salon s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels des cafés, hôtels et restaurants. 4 000 visiteurs sont attendus, plus de 270 références de spiritueux seront présentées sur 3 000 m² d'exposition. Dix pays seront représentés, avec plusieurs dizaines d'exposants.

Pendant ces deux jours, il y aura également un concours, l’Epicureans Spirit, ainsi qu'une programmation renforcée autour de la mixologie, avec des bars à cocktails, divers ateliers et des masterclass. Il y aura trois espaces distincts : l'Espace Gin, consacré aux producteurs de gin et aux premium mixers ; l'Espace Spiritueux, réunissant whiskies, rhums, cognacs, tequilas, mezcals, eaux-de-vie, liqueurs et alternatives sans alcool ; et l'Espace Jeunes Distilleries, dédié aux producteurs créés depuis moins de deux ans, afin de mettre en lumière les nouveaux talents de la filière.