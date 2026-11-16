Que ce soit en milieu rural, dans des villes moyennes ou auprès de populations précaires, la cocaïne, toujours moins chère et plus pure, poursuit sa déferlante en France, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée lundi.

La cocaïne, sous forme de poudre (chlorhydrate), est le produit dont la disponibilité a augmenté le plus en 2025, relève le dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) de l'OFDT qui, depuis 1999, documente les évolutions et phénomènes émergents dans le champ des drogues, sur la base d'observations locales réalisées auprès des différents acteurs.

Les teneurs en principe actif sont plus importantes : la valeur médiane passe de 77,3% en 2024 à 89,2% en 2025.

Dans un rapport publié en juin, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) notait que la production, les saisies et la consommation de cocaïne avaient atteint de nouveaux sommets en 2023 avec un crime organisé renforcé par les crises.

La tendance s'est confirmée en France en 2025, année où la Douane française a saisi 108,81 tonnes de stupéfiants sur l'ensemble du territoire national, tous produits confondus, pour une valeur estimée à près de 2,2 milliards d'euros.

En 2025, la livraison à domicile reste prisée des clients, selon l'OFDT et devient même un "mode exclusif" d'approvisionnement, pour le gain de temps qu'elle permet et le sentiment de sécurité qu'elle procure, voire celui d'un moindre risque d'être interpellé. Avec à la clé une adaptabilité croissante des trafiquants pour ce qui est des horaires, des lieux de livraison et des zones géographiques couvertes, à grand renfort de marketing sur les réseaux sociaux et applications.

Cette modalité de livraison ciblait avant "très majoritairement des membres des classes moyennes et supérieures", du fait notamment d'un montant minimum d’achat, généralement entre 50 et 100 euros. Elle concerne aujourd’hui aussi des "profils plus précaires, parfois même sans domicile".

- "Apaisement des souffrances psychiques"

En conséquence, la fréquentation "de nombre de points de vente implantés dans les quartiers populaires périphériques" s'est tarie, relève l'OFDT.

En 2025, un gramme de cocaïne s'écoulait entre 40 et 50 euros, "avec une importante dégressivité lors de l'achat de plusieurs grammes", ou la possibilité d'achat de demi-gramme. "Des ventes de pochon à cinq euros ont même été rapportées en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France", indique le rapport.

Pour le cannabis, le prix courant oscillait entre 8 et 10 euros. Pour l'héroïne qui, en dépit de l'effondrement de sa production après l'interdiction de la culture du pavot à opium en Afghanistan en 2022 reste disponible, les tarifs courants vont de 20 à 30 euros.

Pour ce qui est du profil, une tendance repérée à la fin des années 2010 se confirme en 2025, et "se généralise à tous les territoires investigués par les coordinations TREND" : la cocaïne sous forme de crack occupe "une place centrale" dans les consommations de personnes en grande précarité et marginalisées, avec pour elles un accès "de plus en plus difficile" aux soins.

Sous sa forme basée, la cocaïne demeure moins disponible que la poudre, seules quelques villes comme Compiègne ou Alençon abritant une vente structurée et permanente. Mais le crack fait en revanche "fréquemment l'objet de troc ou de revente entre usagers qui transforment eux-mêmes la cocaïne qu'ils ont achetée sous sa forme chlorhydrate en cocaïne basée", note l'OFDT.

Les effets recherchés vont de l'"apaisement des souffrances psychiques", au "soutien pour supporter" la "faim et l'épuisement".

Diversification

Dans un tout autre registre, l'OFDT décrit une diversification des substances consommées lors de fêtes (festivals, clubs, salles de concert ou soirées privées), avec toujours la présence d'alcool, de cannabis, de cocaïne et d'ecstasy.

D'autres substances, jusqu'alors "moins répandues et circonscrites à des cercles restreints, connaissent une diffusion croissante et concernent des populations aux profils socioculturels plus hétérogènes".

C'est le cas de la kétamine. Cette substance aux propriétés hallucinogènes et dissociatives normalement utilisée en médecine pour ses effets anesthésiques, apparaît non plus seulement dans les raves mais aussi dans les clubs ou festivals ainsi qu'en "contexte de chemsex".

Autre phénomène marquant : la diversité des consommations de protoxyde d'azote.