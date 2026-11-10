Longvic a accueilli, du 3 au 6 novembre, les épreuves finales de la classe Chocolaterie-Confiserie de la 28ᵉ session du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », organisé par le COET-MOF. C'est à l'École des Métiers Dijon Métropole que cinq candidats, sélectionnés parmi les 19 inscrits à cette session, se sont retrouvés pour cette dernière étape. À l'issue des épreuves et des délibérations, Alexis Daguet a été désigné unique lauréat de la classe.

La proclamation officielle a eu lieu le 6 novembre, en présence de Philippe Bel, président de la classe Chocolaterie - Confiserie, et d'Emmanuel Serna, président du jury général, entourés des membres des deux jurys.

«C'est une grande fierté pour notre établissement d'avoir accueilli les épreuves finales de l'examen ‘’Un des Meilleurs Ouvriers de France’’ et de pouvoir vivre la proclamation de résultats. Permettre à nos élèves d'être auprès des candidats finalistes jusqu’aux résultats de l’examen est une opportunité exceptionnelle. Ils découvrent, ce que signifient l'excellence, la persévérance, l'innovation et la maîtrise d'un métier. Une expérience particulièrement inspirante pour nos étudiants qui se destinent à ces professions», souligne Séverine Delidais, directrice de l’École des métiers Dijon Métropole.





Des épreuves techniques et créatives

Placée sous le thème « Transparence et légèreté dans les métiers d'art », cette finale a mis à l'épreuve les compétences techniques et la créativité des candidats. Les candidats ont réalisé différentes créations en chocolaterie - confiserie, allant de la transformation des fèves de cacao en chocolat de couverture à la préparation de bonbons, ganaches, giandujas, nougats et pâtes de fruits, etc.

Les épreuves ont ainsi permis d'évaluer la maîtrise des techniques, la connaissance des matières premières, la qualité des créations, la précision d’exécution, l’organisation du travail ou encore le respect des règles professionnelles.