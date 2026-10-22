Ce mardi 27 octobre, à partir de 14 h, l'Amphithéâtre de l'Aquarium à Nancy accueille le coup d'envoi de la démarche stratégique Lorr’Up 2032. Cette plénière inaugurale marque le point de départ d'un parcours collectif de plusieurs mois visant à bâtir une stratégie de développement concrète face aux mutations industrielles et environnementales du territoire.

Une plénière inaugurale pour décrypter les grandes mutations territoriales

Introduit par Mathieu Klein, président de l'agence de développement économique, cet événement fondateur propose de croiser les regards pour anticiper les transformations industrielles, climatiques et sociétales en cours. La rencontre mettra à l'honneur deux expertes reconnues : la géographe Anaïs Voy-Gillis, spécialiste de la réindustrialisation, et la biologiste Sana Dieudonné, chercheuse à l’Institut Michel Serres, qui partagera ses clés de lecture sur la robustesse et la viabilité des écosystèmes territoriaux.

Un parcours collectif pour des feuilles de route économiques concrètes

Loin de se limiter à une simple concertation théorique, Lorr’Up 2032 initie un cycle de travail opérationnel structuré en quatre étapes clés, de l'exploration à la prise de décision. Plusieurs thématiques majeures rythmeront les prochains mois, notamment la sobriété foncière dès novembre 2026, l’avenir des filières de transition (bioéconomie, matériaux biosourcés), et la valorisation des ressources locales. Ce processus collaboratif se déclinera à toutes les échelles territoriales pour aboutir, en juin 2027, à l'adoption globale de la stratégie et au déploiement de feuilles de route personnalisées pour chaque intercommunalité de l’espace Sud Lorrain.



