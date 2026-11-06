Lorraine Aéroport situé à Goin, entre Metz et Nancy, vient de dévoiler plusieurs nouveautés pour 2027. L’objectif : diversifier les possibilités de départ depuis la Lorraine, en s’appuyant sur ses partenaires et les tour-opérateurs.

Première évolution notable, la desserte d’Oran, en Algérie, assurée par Air Algérie. Jusqu’ici proposée uniquement pendant la saison estivale, cette liaison sera désormais maintenue toute l’année, à raison d’un vol chaque jeudi.

Du Grand Nord à la Méditerranée

Autre nouveauté : un séjour d’une semaine en Laponie, organisé avec le tour-opérateur Quartier Libre. Le premier départ est programmé le 11 mars 2027.

Pour la belle saison, trois séjours d’une semaine viendront compléter l’offre : un départ vers Split, en Croatie, dès le 25 avril, pour découvrir la côte dalmate, Tirana, en Albanie, à partir du 2 mai, et Brindisi, dans les Pouilles, au sud de l’Italie, à compter du 10 juin.

Ces nouvelles propositions viennent s’ajouter aux liaisons régulières déjà assurées vers Alger et Constantine, en Algérie, ainsi que Casablanca, au Maroc. Avec ce programme 2027, Lorraine Aéroport mise ainsi sur deux leviers : consolider ses dessertes existantes et développer les séjours touristiques vers de nouvelles destinations européennes.

Les voyageurs peuvent retrouver les détails du programme et les modalités de réservation sur le site de Lorraine Aéroport et auprès des tour-opérateurs partenaires.