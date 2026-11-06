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Lorraine Aéroport mise sur Oran, la Laponie et trois nouvelles destinations en 2027

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Depuis Goin, en Moselle, Lorraine Aéroport étoffe son tableau d’affichage pour 2027. Au menu : une liaison vers Oran désormais assurée toute l’année, un séjour en Laponie et trois destinations européennes proposées au printemps et au début de l’été.

Julie Clessienne | La Gazette France

Par Julie Clessienne

La Gazette Moselle

Publié aujourd'hui à 7h00
© Lorraine Aéroport

© Lorraine Aéroport

Lorraine Aéroport situé à Goin, entre Metz et Nancy, vient de dévoiler plusieurs nouveautés pour 2027. L’objectif : diversifier les possibilités de départ depuis la Lorraine, en s’appuyant sur ses partenaires et les tour-opérateurs.

Première évolution notable, la desserte d’Oran, en Algérie, assurée par Air Algérie. Jusqu’ici proposée uniquement pendant la saison estivale, cette liaison sera désormais maintenue toute l’année, à raison d’un vol chaque jeudi. 

Du Grand Nord à la Méditerranée

Autre nouveauté : un séjour d’une semaine en Laponie, organisé avec le tour-opérateur Quartier Libre. Le premier départ est programmé le 11 mars 2027. 

Pour la belle saison, trois séjours d’une semaine viendront compléter l’offre : un départ vers Split, en Croatie, dès le 25 avril, pour découvrir la côte dalmate, Tirana, en Albanie, à partir du 2 mai, et Brindisi, dans les Pouilles, au sud de l’Italie, à compter du 10 juin.

Ces nouvelles propositions viennent s’ajouter aux liaisons régulières déjà assurées vers Alger et Constantine, en Algérie, ainsi que Casablanca, au Maroc. Avec ce programme 2027, Lorraine Aéroport mise ainsi sur deux leviers : consolider ses dessertes existantes et développer les séjours touristiques vers de nouvelles destinations européennes.

Les voyageurs peuvent retrouver les détails du programme et les modalités de réservation sur le site de Lorraine Aéroport et auprès des tour-opérateurs partenaires.

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Julie Clessienne | La Gazette France

Julie Clessienne

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