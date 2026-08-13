La Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) Grand Est lance une initiative ciblée pour soutenir les jeunes éloignés de l'emploi dans les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Grâce à un budget de 670 380 €, ce dispositif propose un suivi individualisé et une mise en relation avec des entreprises locales pour favoriser une insertion professionnelle durable.

Sur trois ans, 300 jeunes de 16 à 29 ans, en difficulté d'insertion (NEET), bénéficieront d'un accompagnement sur mesure pour intégrer les métiers de l'artisanat. L'ambition est d'offrir une qualification concrète et un accès direct au marché du travail régional.

Un parcours sécurisé et cofinancé par l'Europe

Ce projet s'appuie sur une méthodologie d'accompagnement individualisé, créant un lien direct entre les jeunes, les Centres de Formation d'Apprentis (CFA) et les entreprises artisanales. Le dispositif bénéficie d'un soutien majeur du Fonds social européen Plus (FSE+), finançant 60% d'un budget global de 670 380,35 €, soit 402 228,19 €. Cette action témoigne de l'importance de l'artisanat pour l'inclusion économique locale.

En unissant formation sur mesure et soutien européen, la CMA Grand Est mise sur l'artisanat pour pérenniser l'insertion des jeunes.