À l'occasion de la saison des récoltes, les préfets Yves Séguy et Blaise Gourtay se sont rendus cette semaine au cœur du site industriel de Vegafruits à Saint-Nicolas-de-Port. Accueillis par les dirigeants de l'union des coopératives, les représentants de l'État ont dressé le bilan économique de la production de mirabelles de cette année.

Un pilier de l'agroalimentaire régional et de l'emploi saisonnier

Fondée en 1991, l'union Vegafruits regroupe trois coopératives agricoles réparties sur la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. Cette structure de l'économie locale rassemble près de 200 producteurs exploitant 600 hectares de vergers. Spécialisée dans la collecte, le conditionnement et la commercialisation de fruits frais, surgelés ou en purée, l'entreprise s'impose comme un acteur clé du marché agroalimentaire lorrain. Son impact social reste déterminant pour la région, avec le recrutement de plus de 350 travailleurs saisonniers chaque été.

Modernisation industrielle et intégration de l'intelligence artificielle

La visite guidée a permis de suivre le parcours complet des marchandises, depuis la réception des fruits jusqu'au tri automatisé, à la congélation et à l'expédition. Les échanges stratégiques ont mis en lumière les défis climatiques actuels qui impactent directement les volumes de production. Pour maintenir sa compétitivité sur les marchés nationaux, Vegafruits investit massivement dans la modernisation de ses processus industriels, notamment par l'intégration de technologies basées sur l'intelligence artificielle pour optimiser le tri de la production.

L'accompagnement financier et structurel de l'État s'avère désormais capital pour sécuriser l'avenir de cette production lorraine face aux mutations environnementales mondiales.