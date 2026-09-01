La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le lundi 31 août les 100 édifices qui bénéficieront du Loto du Patrimoine 2026. En Bourgogne-Franche-Comté, la synagogue de Dijon, en Côte-d’Or, et l’ancien sanatorium de Bergesserin, près de Cluny en Saône-et-Loire, ont été sélectionnés. Lancé en 2018 avec la Française des jeux, le dispositif contribue au financement de travaux sur des monuments en péril. Depuis sa création, plus de 1 080 sites ont bénéficié de cette aide. Le principe prévoit la sélection d’un site par département.

Des travaux à financer

À Dijon, la synagogue construite en 1879 présente un style romano-byzantin. Le bâtiment nécessite une importante restauration. Des chutes de pierres sur la voie publique ont notamment été signalées ces dernières années. Le coût des travaux est évalué à environ un million d’euros. Le soutien du Loto du Patrimoine doit contribuer à préserver cet édifice situé dans le centre-ville.



En Saône-et-Loire, l’ancien sanatorium de Bergesserin est fermé et inoccupé depuis plusieurs années. Construit en 1919, l’établissement a accueilli pendant près d’un demi-siècle des patients atteints de tuberculose. Un projet prévoit aujourd’hui sa transformation en un lieu dédié aux activités, à la culture et à la vie collective dans le Clunisois rural. Un chantier participatif est déjà engagé depuis 2021 pour accompagner cette reconversion.