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Loto du Patrimoine 2026 : Dijon et Bergesserin parmi les 100 sites retenus

La synagogue de Dijon et l’ancien sanatorium de Bergesserin figurent parmi les 100 sites retenus en France pour l’édition 2026 du Loto du Patrimoine.

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© Bergesserin.

© Bergesserin.

Par A.B
La Gazette Bourgogne
Publié le 1 septembre 2026 - Mis à jour le 1 septembre 2026

La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le lundi 31 août les 100 édifices qui bénéficieront du Loto du Patrimoine 2026. En Bourgogne-Franche-Comté, la synagogue de Dijon, en Côte-d’Or, et l’ancien sanatorium de Bergesserin, près de Cluny en Saône-et-Loire, ont été sélectionnés. Lancé en 2018 avec la Française des jeux, le dispositif contribue au financement de travaux sur des monuments en péril. Depuis sa création, plus de 1 080 sites ont bénéficié de cette aide. Le principe prévoit la sélection d’un site par département.

Des travaux à financer

À Dijon, la synagogue construite en 1879 présente un style romano-byzantin. Le bâtiment nécessite une importante restauration. Des chutes de pierres sur la voie publique ont notamment été signalées ces dernières années. Le coût des travaux est évalué à environ un million d’euros. Le soutien du Loto du Patrimoine doit contribuer à préserver cet édifice situé dans le centre-ville.

En Saône-et-Loire, l’ancien sanatorium de Bergesserin est fermé et inoccupé depuis plusieurs années. Construit en 1919, l’établissement a accueilli pendant près d’un demi-siècle des patients atteints de tuberculose. Un projet prévoit aujourd’hui sa transformation en un lieu dédié aux activités, à la culture et à la vie collective dans le Clunisois rural. Un chantier participatif est déjà engagé depuis 2021 pour accompagner cette reconversion.