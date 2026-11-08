Le lycéen de 20 ans qui a reconnu avoir donné "plusieurs coups de couteau" à l'un de ses camarades jeudi en Seine-Saint-Denis a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de Bobigny.

Entendu par un juge d'instruction, son contrôle judiciaire comporte "notamment une interdiction de paraître en Seine-Saint-Denis", a indiqué le magistrat, tandis que le parquet avait requis un placement en détention provisoire.

Une information judiciaire avait été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, à l'encontre de l'adolescent de 16 ans blessé au thorax à La Courneuve ainsi que de deux autres mineurs qui n'ont pas été touchés, et pour "port d'arme de catégorie D", avait indiqué le procureur samedi.

La victime a pu quitter les urgences le jour même après la pose de deux points de suture. L'incapacité totale de travail résultant de ces blessures a été fixée à cinq jours.

Les faits se sont produits à l'occasion du blocage du lycée professionnel Denis Papin de La Courneuve, dans le cadre du mouvement national lycéen débuté mi-septembre.

Le mis en cause, qui a reconnu les faits mais a nié avoir voulu tuer son camarade, a donné des explications contradictoires, "évoquant notamment un sentiment de menace", avait précisé le procureur Alexandre de Bosschère.

Il a également fait part "à plusieurs reprises" de "ses troubles psychiques", avait indiqué le magistrat, soulignant qu'une "possible altération du discernement en raison de troubles psychiques, notamment de nature bipolaire", avait été "constatée".