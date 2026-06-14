Marine Le Pen a pointé dimanche la "responsabilité essentielle" du "politique" dans la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, estimant notamment que le garde des Sceaux Gérald Darmanin "aurait dû présenter sa démission".

"La responsabilité essentielle, c'est celle du politique. Je n'ai pas obligatoirement une passion générale et absolue pour la magistrature mais il se trouve que, dans cette affaire-là, je pense que le politique a une très grande responsabilité, et je vois bien la manière dont il cherche à renvoyer la balle à d'autres", a déclaré la leader du Rassemblement national lors de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3.

"Il y a évidemment des problèmes qui sont des problèmes liés aux réformes qui ont eu lieu et notamment la réforme de M. Darmanin (alors ministre de l'Intérieur, NDLR) sur la police judiciaire, qui a été une catastrophe, disons-le, et qui a très certainement une part de responsabilité dans ce qui s'est passé", a développé la députée du Pas-de-Calais.

"Mais il y a beaucoup d'autres problématiques. En réalité, la justice mérite une très grande refondation", a ajouté Mme Le Pen.

"Il faut des moyens supplémentaires. Car, contrairement à ce que dit le président de la République, il y a un problème de moyens de la justice pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, la classe politique est dans le déni face à l'explosion de la criminalité, et notamment l'explosion de la criminalité qui touche les enfants", a jugé la triple candidate à la présidentielle.

Le doublement du nombre de magistrats pour le porter à 20.000, prôné par le RN en 2022 ? "Je pense qu'il faut que ce soit toujours au programme", a-t-elle répondu, évoquant par ailleurs "un parquet et des services d'enquête spécialisés dans les mineurs victimes, et pas seulement dans les mineurs".

Le président du RN Jordan Bardella "a eu raison" de dire que Gérald Darmanin "aurait dû, à tout le moins présenter sa démission au président de la République, qui en aurait fait après tout ce qu'il veut. Mais il aurait dû le faire" car "un des grands reproches faits par les Français aujourd'hui, c'est que plus personne n'est jamais responsable de rien en politique. Et ça, c'est, je crois, contestable", a dit Mme Le Pen.

Elle avait estimé en début de semaine qu'un appel du RN à la démission du Garde des sceaux "ne servirait pas à grand chose".