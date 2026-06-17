Sébastien Lecornu a accusé mercredi La France insoumise de "récupération politique" et de "cynisme" dans l'affaire de la mort de la jeune Lyhanna, qui a suscité une immense émotion dans le pays, à l'occasion d'un échange tendu avec la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot.

"Il ne faudrait pas qu'il ne reste que de la récupération politique de ce drame" et "du cynisme politique", a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au gouvernement.

Il répondait à Mathilde Panot qui lui demandait de mettre 3 milliards d'euros "sur la table" contre les violences sexistes et sexuelles en lui disant qu'il "n'échapper(ait) pas à la colère qui monte dans le pays".

"La tonalité de la question, la manière dont vous l'avez posée sous-tend et indique une volonté très forte de politisation de ce qui se passe", a estimé M. Lecornu, interrompu à plusieurs reprises dans sa réponse.

"Le gouvernement veut avancer, il avancera" sur cette question, a-t-il promis. Il a défendu une "réponse de la société toute entière, dite intégrale" face à ces violences, après avoir reçu lundi plusieurs députés à l'initiative d'une proposition de loi (PPL) globale, dite "intégrale", et transpartisane.

Il a indiqué à cet égard avoir "commencé à regarder" mardi avec la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, "ce qui peut être fait" après la saisine du Conseil d'État sur cette PPL.

Quand Mathilde Panot a fait allusion au Planning familial qui "licencie", Sébastien Lecornu l'a accusée de "flagrant délit de récupération" et dénoncé des députés "dans l'insulte, dans l'invective et dans les cris, sans aucune forme de respect". "Hurlez de nouveau et continuez de crier. Avec une main évidemment méprisante, comme d'habitude", a-t-il lancé.

Mais il s'est dit ouvert à la discussion sur les moyens, "y compris ceux des associations" qui luttent contre ces violences.

Face aux journalistes, la cheffe des députés insoumis s'est dite "révoltée par la réponse" du Premier ministre, l'accusant de se livrer à de "petits jeux médiocres et politiciens", plutôt que de répondre à la problématique. On ne peut pas faire "une grande cause du quinquennat (...) sans un seul euro d'argent public", a-t-elle insisté.

Lyhanna, 11 ans, a été retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, plusieurs jours après sa disparition. Le principal suspect, Jérôme Barella, n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements pour des violences sexuelles sur mineurs.