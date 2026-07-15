L'autoconsommation collective franchit une nouvelle étape à Mâcon. Depuis l'entrée de l'hôpital de Mâcon puis de la ville dans la communauté d'énergie, la totalité de l'électricité produite par la centrale solaire de La Grisière est désormais consommée localement. Mise en service le 1er mars 2026, l'installation fournit une énergie renouvelable à des tarifs préférentiels. La municipalité utilise cette production pour alimenter 29 bâtiments, y compris le groupe scolaire Jules-Ferry et la salle municipale des Saugeraies. L'hôpital figure également parmi les principaux bénéficiaires.

Le dispositif a désormais atteint sa capacité maximale et n'accueille plus de nouveaux consommateurs, même si des discussions sont engagées avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire en vue d'une future intégration.



Un modèle local appelé à se renforcer

Le projet repose sur le principe du partage local de l'électricité produite, réservé aux usagers situés dans un périmètre d'environ deux kilomètres autour de la centrale. Au total, 52 habitants participent à cette communauté énergétique, aux côtés de plusieurs commerces de proximité et structures locales, dont des boulangeries, une coopérative agricole, une association, un ESAT et une copropriété. Selon les porteurs du projet, la centrale couvre environ 20 à 30% des besoins en électricité des participants.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique nationale de forte progression de l'autoconsommation collective, dont la puissance installée a fortement augmenté ces dernières années. La ville de Mâcon entend poursuivre cette stratégie en développant de nouvelles installations photovoltaïques. La rénovation du gymnase Schuman, prévue d'ici le premier trimestre 2027, intégrera des panneaux solaires en toiture. Des études sont également en cours pour équiper d'autres bâtiments municipaux ainsi que des parkings afin d'accroître la production locale d'énergie renouvelable.