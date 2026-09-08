La succursale mâconnaise réaffirme son rôle de partenaire clé pour l'économie territoriale. Lors de cette journée, un focus majeur sera mis sur la conjoncture économique et les services directeurs aux entreprises du département. Les équipes de Mâcon présenteront leurs dispositifs de cotation, de médiation du crédit et d'accompagnement opérationnel des dirigeants. A noter que cet événement s'inscrit dans une dynamique nationale englobant près d’une centaine de succursales départementales et régionales qui ouvriront également leurs portes sur l'ensemble du territoire pour une immersion au cœur des sujets de la banque centrale.

Ateliers interactifs et décryptage de la politique monétaire

Outre l'accompagnement des entreprises, les visiteurs pourront participer à plusieurs ateliers thématiques pour vulgariser les mécanismes financiers. Le programme propose une immersion muséographique dans l'histoire de l'institution, des sessions d'apprentissage à l'authentification des billets de banque, ainsi que des animations ludiques autour de la roue « EDUCFI » dédiées à l'éducation financière. Les agents de la Banque de France échangeront également de manière directe avec le public sur les grands enjeux de la politique monétaire et de la stabilité financière nationale.

Cette deuxième édition témoigne de la volonté de l'institution de rendre la finance et l'économie plus transparentes et accessibles pour l'ensemble des forces vives du territoire.







