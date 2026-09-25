Après les Journées européennes du patrimoine, le patrimoine économique sera à l’honneur à Mâcon. La CCI Côte-d’Or - Saône-et-Loire ouvrira ses portes vendredi 2 octobre, de 10h à 11h30. La visite permettra au public de mieux comprendre le rôle de cet acteur consulaire et ses missions auprès des entreprises.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine Économique, organisées du 2 au 4 octobre 2026 par le Mouvement des Entreprises de France (Medef). L’événement vise à faire découvrir les entreprises, les métiers et les savoir-faire qui participent à la vie des territoires. Les visites sont accessibles aux familles, aux jeunes, aux actifs en reconversion, aux demandeurs d’emploi et aux curieux.

Rapprocher le public du monde économique

L’édition 2026 accorde une attention particulière à la jeunesse et à l’orientation professionnelle. Selon le baromètre 2026 de VersLeHaut, trois jeunes sur dix n’auraient jamais rencontré d’acteur économique local durant leur scolarité. Les organisateurs souhaitent donc créer davantage de contacts entre le public et les entreprises.



Créées en Saône-et-Loire en 2022, les Journées du Patrimoine Économique sont devenues nationales en 2025. Leur organisation repose sur la participation des entreprises et de différents acteurs locaux, notamment les collectivités, les chambres consulaires et les structures d’insertion.