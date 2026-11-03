La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Normandie a sélectionné dix entreprises à l’issue d’un appel à candidatures pour participer au Village de l’Artisanat du Made in France (MIF) Expo, organisé à Paris Expo Porte de Versailles. Les exposants représentent plusieurs filières, notamment les métiers d’art, l’alimentation, les cosmétiques, la bijouterie et le textile.

Le Calvados sera représenté par L’Atelier d’Ysabel, La Fabrique de ZaZa et Andouille Asselot. Babzacao, Les Abat-jour d’Illumine et Conserverie Enak Délice viendront de l’Eure. Poumyi et la Distillerie du Voyageur représenteront la Manche, tandis que Car’O Folies et Madame Irène seront présentes pour la Seine-Maritime.

28 entreprises normandes sur le pavillon régional

En parallèle, 28 entreprises normandes participeront au pavillon régional soutenu par la Région Normandie et coordonné par l’Association régionale des savoir-faire d’excellence normands (ARSEN). Elles exercent notamment dans les secteurs de la mode, de la gastronomie, de l’art de vivre, de la beauté et du bien-être. Parmi elles figurent plusieurs entreprises de Seine-Maritime, comme la Brasserie Ragnar, à Oissel-sur-Seine ; Cuisine Sucrée, Grenouille Rouge et Jeanne a dit, à Rouen ; ou encore Embrin, à Ambrumesnil ; et Lin de France, à Valliquerville.

100 000 visiteurs attendus

La région sera ainsi mise à l’honneur lors de cette quatorzième édition, qui attend 100 000 visiteurs. La Région, l’Agence de développement pour la Normandie (AD Normandie), Normandie Attractivité, Normandie Tourisme et la marque collective Saveurs de Normandie seront également présentes.

Pour ces entreprises, la participation représente une occasion de prospecter au-delà de leur clientèle habituelle et de rencontrer des acheteurs susceptibles de distribuer ou de commercialiser leurs produits. Les retombées économiques dépendront des contacts établis, des commandes obtenues et de la capacité des artisans à transformer ces échanges en relations commerciales durables.