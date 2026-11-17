Avant de se rendre à Paris pour la 14e édition du MIF Expo organisée du 12 au 15 novembre, Valentine Fanjeaux, la présidente-directrice générale de Bergère de France, se posait forcément beaucoup de questions, toutes balayées dès la première journée. «Notre stand n’a pas désempli durant quatre jours avec une affluence record qui n’avait rien à voir avec 2025», confie avec soulagement la patronne de la Scop meusienne. Témoin de l’enthousiasme et de l’engouement suscités autour du fabriqué en France, malgré les problèmes indéniables de pouvoir d’achat, elle a pu directement aller à la rencontre de ses clients pour présenter la nouvelle collection, dépoussiérer l’image parfois vieillotte de la marque bien connue des Français, mais aussi être à l’écoute des attentes des visiteurs. Après avoir subi une longue canicule au moment où le nouveau catalogue était dévoilé au cœur de l’été, puis avoir été impactée par le prix à la hausse du carburant, l’activité 2026 pourrait enfin rebondir à la suite de la participation à ce salon, véritable vitrine du savoir-faire centenaire meusien.

Vitrine et visibilité

Et pour cause : avec un millier d’exposants, 120 000 visiteurs, des ministres et des candidats à la présidentielle, le salon du Made in France était, cette année, un rendez-vous incontournable. «Nous avons clairement gagné en visibilité, en communication et surtout en clientèle», se réjouit la direction de la dernière filature intégrée de France installée à Bar-le-Duc, dont l’offre produit se repositionne sur la différenciation matière. En 2026, parmi les nouveautés, deux fils 100% laine mérinos (sans matière synthétique) et le fil chaussettes (laine/polyamide), 100% français répondent clairement aux demandes des clients particuliers et des mercières, qui représentent encore 13% du chiffre d’affaires. Mettant en avant des prototypes de pulls qui ont connu un vrai succès, la dirigeante sait qu’une offre émerge du côté de certains consommateurs qui ne veulent pas tricoter, mais qui sont friands de produits «made in France», une piste de développement à ne pas négliger pour Bergère de France.