Au troisième trimestre 2026, 2,22 millions d’offres d’emploi ont été diffusées sur la plateforme, tous contrats confondus. Sur la base d’indicateurs lissés sur 12 mois glissants, leur volume recule de 3,1 % par rapport au deuxième trimestre, après −4,9 % au T1 et −4,1 % au T2. La baisse perd ainsi en intensité pour le deuxième trimestre consécutif.

Cette amélioration progressive ne traduit toutefois pas encore une reprise : le volume des offres continue de diminuer dans toutes les grandes régions, avec des écarts marqués selon les territoires et les métiers.

Parmi les enseignements à retenir :

La baisse des offres ralentit, à −3,1 % au T3, après −4,9 % au T1 et −4,1 % au T2. Septembre affiche un recul mensuel limité à −0,7 %.

L’intérim résiste mieux que les CDI et CDD : ses offres diminuent de 1,8 %, contre −4,3 % pour les CDI et −6,4 % pour les CDD. L’alternance est presque stable à −0,6 %.

Toutes les grandes régions restent orientées à la baisse, de −1 % dans les Pays de la Loire et en Occitanie à −6 % en Île-de-France.

Le secteur santé-social progresse de 5 %, sur le périmètre des CDI, CDD et alternances comme en intérim, à contre-courant de la plupart des grandes fonctions.

La localisation des opportunités varie fortement selon les métiers : sur les neuf premiers mois de 2026, l’Île-de-France concentre 41 % des offres nécessitant des compétences fortes en Data et IA, contre seulement 7,5 % des offres du secteur industriel.

«Le marché de l’emploi ne s’effondre pas, mais ses rouages continuent de se gripper. Les multiples incertitudes internationales et nationales conduisent les entreprises à reporter leurs investissements et les salariés en poste à différer leurs projets de mobilité professionnelle, alimentant la baisse des recrutements observée depuis le second semestre 2024. Pourtant, des pans entiers de l’économie peinent toujours à recruter, notamment dans le soin, la santé et les services à la personne, mais aussi dans certaines activités industrielles, dont la défense, où la localisation des emplois accentue les difficultés», commente David Beaurepaire, directeur délégué au développement de Hellowork.

Une baisse moins forte

La tendance esquissée au premier semestre se confirme : le marché de l’emploi continue de se contracter, mais à un rythme moins soutenu. Le recul trimestriel du volume d’offres passe de 4,9 % au premier trimestre à 4,1 % au deuxième, puis à 3,1 % au troisième.