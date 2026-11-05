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Marché de Noël de Metz 2026 : cinq places, 140 chalets et plusieurs nouveautés

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Du 20 novembre au 30 décembre 2026, le marché de Noël de Metz investira cinq places historiques de la ville. Près de 140 chalets accueilleront les visiteurs autour de l’artisanat, des spécialités gourmandes, des cadeaux faits main et de nombreuses animations. L’inauguration est prévue le 21 novembre prochain à 14 h 30, place des Charrons.


La Gazette Moselle | La Gazette France

Par LGFR

La Gazette Moselle

Publié aujourd'hui 15h49 - Mis à jour 15h52
© Inspire Metz.

Cette édition sera marquée par plusieurs nouveautés. Le chemin de glace, le marché dédié aux artisans d’art, la nouvelle configuration de la place Saint-Jacques et les fontaines dansantes d’hiver enrichiront le programme. Le nouveau bateau électrique Le Messin servira également de traîneau flottant au père Noël. Accessible aux personnes à mobilité réduite et gratuit, il proposera une balade d’environ vingt minutes sur le plan d’eau, avec des départs programmés selon les périodes entre le 20 novembre et le 30 décembre.

Un programme riche et varié 

Les cinq sites offriront des ambiances distinctes : grande roue et panorama face à la cathédrale place d’Armes, animations familiales place Saint-Jacques, artisanat sous les arcades de la place Saint-Louis et restauration festive place de la Comédie. Sous les arcades médiévales, de nombreux chalets exposent le meilleur de l’artisanat et des créations locales. Chaque hiver, Metz s’illumine et invite petits et grands également à plonger dans la magie des fêtes avec le Sentier des lanternes. Installé au square Boufflers, il reviendra pour sa quinzième édition avec plus de 2 000 illuminations.