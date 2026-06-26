A l'initiative du Medef Hauts-de-France à travers son Comité Liaison Défense (CLD) créé en 2025, une journée de rencontre a réuni des dirigeants d'entreprises, des représentants des Armées et institutions publiques afin de collaborer aux questions de Défense : accès aux marchés stratégiques, sécurisation des chaînes de valeur, cybersécurité, continuité d'activité, souveraineté industrielle...

Signature du manifeste ProMilès

Le 24 juin a été également marqué par une nouvelle séquence de signatures du manifeste ProMilès, portant à 28 le nombre d'acteurs engagés en Hauts-de-France. Lancé par le Medef national et le ministère des Armées, ce manifeste invite les entreprises à renforcer leurs liens avec la communauté Défense : recrutement des militaires en reconversion, valorisation de leurs compétences, développement de coopérations... La journée a aussi été l'occasion d'un job dating, confirmant l'intérêt croissant des employeurs pour les qualités développées au sein des Armées : 13 entreprises des Hauts-de-France étaient présentes ainsi que 41 candidats.

Pour prolonger la dynamique, le Comité Liaison Défense Hauts-de-France va lancer dès cet été un travail de recensement auprès des entreprises pour identifier et quantifier les savoir-faire mobilisables pour la Défense, suivi, à la rentrée, d'une série de capsules vidéos pour donner des clés de compréhension aux dirigeants de PME et d'ETI.