Interrogez un entrepreneur sur son prochain projet, il vous répondra probablement que «c’est secret». La discrétion, Marie Bernard en a fait sa marque de fabrique lorsqu’elle a travaillé à sa nouvelle aventure entrepreneuriale, après avoir dirigé pendant plus de vingt ans l’agence de communication rouennaise Granit, aujourd’hui en sommeil. «Le Covid a été très pénible à vivre dans l’événementiel, raconte-t-elle. Il y a eu un gros coup d’arrêt, après ça on a vu le distanciel monter en puissance. Ce n’est vraiment pas pour ça que je fais ce métier. J’ai eu envie d’autre chose.»

Pendant de longs mois, elle mûrit son projet en silence, imaginant un lieu qui réunirait tout ce qu’elle aime. Un endroit intimiste mais ouvert à tous, qui associerait un salon de thé donnant sur un jardin, une galerie d’art et une boutique, inspirée de celle des musées. Cette adresse atypique est désormais installée à deux pas du Donjon, derrière la porte d’un immeuble haussmannien. Il faut sonner pour y entrer. Son nom s’est imposé naturellement : Secret.

Une reconversion, trois nouveaux métiers

Devenir restauratrice, galeriste et commerçante ne s’improvise pas. Jonglant entre les cinq mois de travaux, d’innombrables formalités administratives et les «milliards de millions de décisions» à prendre, Marie Bernard a enchaîné les formations. «J’avais besoin d’objectifs, de challenges, j’apprends sans cesse de nouvelles choses. Entreprendre, c’est parfois épuisant mais on se sent vivant !»

S’il cultive la carte de la confidentialité, Secret doit malgré tout se faire connaître. À Rouen, les ouvertures de cafés et de restaurants se multiplient, la concurrence s’intensifie. «Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde si on travaille intelligemment ensemble. Chaque ouverture de lieu innovant ou original contribue à l’attractivité de la ville et donc à celle de notre établissement.»

Partager ses coups de cœur

Secret comptera d’ailleurs parmi les étapes du parcours gastronomique «Rouen à table !», en octobre. Une façon, aussi, d’intégrer de nouveaux cercles : Rouen Tourisme, Umih, réseaux culturels et artistiques… L’entrepreneuse s’emploie aussi à collaborer avec «les bons faiseurs de la ville», notamment sur le volet restauration. «L’idée est de créer un écosystème où tout le monde fait travailler tout le monde.»

Pour stabiliser son modèle, Marie Bernard mise aussi sur la privatisation de ses espaces pour les entreprises. Son ancienne vie dans l’événementiel n’est jamais loin. «Nous voulons lancer des lectures, des concerts pour faire vivre le lieu et soutenir le plus grand nombre d’artistes», ajoute Marie Bernard, qui avoue fonctionner surtout au coup de cœur. «Je ne suis pas une experte et je ne suis pas du sérail. Les artistes que je mets en lumière ici sont le fruit de rencontres et de mes voyages. Ce que je veux, c’est amener du sang neuf.»