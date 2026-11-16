Des visages rayonnants sur de vieilles photos de famille défilent sur les écrans de la salle d'audience, dans un silence de cathédrale : après de longs débats techniques sur les causes de l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne à Marseille qui ont englouti la vie de huit occupants, la cour d'appel a donné lundi la parole à leurs proches.

"J'ai mis sept mois avant de pleurer", raconte à la barre des témoins Léo Lavieille, 28 ans, dont le père Fabien occupait le 3e étage côté rue du 65 rue d'Aubagne. Le jeune homme dresse le portrait d'un père qui avait grandi dans une ambiance post-soixante-huitarde et en avait gardé un côté "très vivant, très fêtard". Fabien Lavieille était un inconditionnel du groupe marseillais Massilia Sound System qu’il suivait dans ses tournées, explique ce fils très protecteur.

Il livre son pressentiment lorsqu'il avait découvert le 65 rue d’Aubagne où son père s'était installé depuis un an et demi. "J'ai eu le sentiment qu’il allait mourir ici parce qu'il était malade", les poumons ravagés par l'amiante. Dans cet immeuble "délabré, ça sentait la pisse, la porte d’entrée ne fermait pas".

Avec la vie de son père, l'effondrement de l'immeuble le 5 novembre 2018 a aussi emporté tous les souvenirs de sa mère, décédée alors que Léo avait six ans, notamment les toiles qu'elle avait peintes. Evoquant sa lente reconstruction, le jeune homme a intégré dans le festival de musique qu'il a créé une dimension de lutte contre l'habitat indigne.

Sous le visage solaire encadré de dreadlocks de Pape Magatte Niasse, projeté sur les écrans, ses deux frères Djidiack et Omar ont rendu un hommage vibrant à cet homme de 39 ans qui, cette nuit-là, avait dormi chez Simona Carpignano, dans l'appartement faisant face à celui de Fabien Lavieille. Leur grand frère était devenu leur "idole" tant "il pensait aux autres, à sa famille, avant de penser à lui".

Pape Magatte avait quitté le Sénégal, chassé par la rénovation du grand marché de Dakar où il excellait dans la vente d'ustensiles de cuisine. Un parcours migratoire qui l'a plongé dans la violence en Libye, puis dans les camps du sud de l'Italie où il avait développé son goût pour la peinture.

Ca fait mal

Pour l'ami qui l'hébergeait à Marseille, "il était lumineux, dès qu'on le présentait à quelqu'un, il devenait son pote". A ce grand frère, "acharné du travail", Djidiack et Omar doivent la possibilité qu'il leur a donnée de poursuivre des études en les finançant en partie.

Huit ans plus tard, "à chaque fois que j'y pense, ça fait mal", confie Djidiack, qui évoque douloureusement les trois jours "de déni, à espérer qu'il sera vivant," avant l'identification de son frère grâce à "une bague qu'il portait toujours".

Liliana Flores Reyes Lalonde parle elle aussi d'une insupportable attente, persuadée que son fils Julien avait "trouvé une bulle d’air" pour survivre.

Dans une bouleversante déposition, cette femme devenue emblématique du combat des parties civiles, a fait le portrait de son fils, "le copain que tout le monde rêve d'avoir", un garçon nourri de sa double culture péruvienne et française, les yeux grands ouverts sur le monde.

Après cinq années à travailler pour un croisiériste, Julien avait posé ses valises à Marseille. Elle raconte sa découverte du logement de son fils, quelques jours avant le drame, qu'elle voyait "par terre en cas de séisme".

Comme les autres, Liliana Lalonde a mis sa peine au service du combat contre l'habitat indigne. "Combien de personnes risquent leur vie aujourd'hui encore ? Il faut faire quelque chose sinon ça va continuer", lance-t-elle à la barre.

Et d'évoquer les prévenus: "Aucun d’eux n'aurait amené sa mère, son fils habiter là. Les êtres humains, ils sont où dans ce jeu ?" D’une voix douce elle souhaite qu'ils "n’aient plus la possibilité de travailler dans l'immobilier car ils ne sont pas capables de protéger les gens et Julien avait le droit de vivre".