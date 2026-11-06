Le Club numérique du MEDEF 54 organise un petit-déjeuner thématique intitulé «Protégez le patrimoine numérique de votre entreprise», le jeudi 3 décembre de 8h30 à 10h30 à la Maison de l’Entreprise de Maxéville. Objectif affiché : aider les dirigeants locaux à sécuriser leurs données stratégiques en 90 jours face aux risques d’indisponibilité de leurs prestataires ou personnes clés.

Identifier et cartographier les données stratégiques

Données clients, contrats, savoir-faire : les entreprises accumulent un patrimoine numérique vital pour leur activité quotidienne. Pourtant, de nombreux dirigeants ignorent où résident précisément ces informations et qui en garde le contrôle réel. Cette rencontre, accessible sans aucun prérequis technique, permettra de dresser un état des lieux lucide. Animée par Antoine Martin (Deefense) et Bruno Colotte (Soludoc), la session s'appuiera sur des cas concrets pour aider les structures régionales à cartographier leurs flux d'informations et à en reprendre la maîtrise.

Réduire la dépendance informatique et agir en 90 jours

L'autre enjeu de ce rendez-vous économique réside dans l'évaluation des risques liés à la dépendance. Si un prestataire informatique ou un collaborateur clé venait à manquer, la continuité de l'activité pourrait être immédiatement compromise. Les intervenants transmettront des outils simples pour atténuer cette vulnérabilité. Les participants repartiront avec une feuille de route opérationnelle et un plan d’action structuré sur 90 jours pour initier les premières mesures de protection indispensables.

Face à la recrudescence des risques numériques, l'anticipation reste la meilleure arme des chefs d’entreprise pour garantir la résilience de leur modèle économique régional.