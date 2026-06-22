



Organisé par le PMT, Meet My Investor revient pour une deuxième édition le 25 juin 2026, de 9h à 19h, à Dijon. L’objectif est de favoriser les rencontres entre startups qualifiées et à fort potentiel de Bourgogne Franche-Comté et investisseurs privés nationaux, dans un cadre dédié au financement de l’innovation.

Des rencontres ciblées pour accélérer les projets

L’événement repose sur une série de rendez-vous B2B qualifiés entre startups et investisseurs, ainsi que des rencontres avec les sponsors. Les entreprises participantes doivent être implantées en Bourgogne Franche-Comté, présenter un besoin de financement supérieur à 250 000 euros et évoluer dans des secteurs identifiés comme stratégiques : santé, aéronautique, spatial et défense, agriculture et agroalimentaire, nucléaire ou numérique.

Au-delà des échanges individuels, une session de pitch viendra rythmer la journée. Neuf startups sélectionnées présenteront leur projet devant l’écosystème régional d’innovation, dont quatre seront récompensées.

La journée se clôturera par un afterwork, réunissant entrepreneurs, investisseurs et partenaires de l’innovation. Un rendez-vous qui entend renforcer la dynamique de financement des entreprises innovantes et soutenir leur développement à l’échelle nationale.



