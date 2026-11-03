Le nom de Benoît Laly figure désormais au sommet du classement national des cavistes. Le professionnel autunois s'est imposé face à 39 concurrents lors d'une compétition organisée sur deux jours. Pour départager les participants, le jury a notamment évalué leur maîtrise de la dégustation, leurs connaissances générales et leur aptitude à conseiller une clientèle dans différentes situations commerciales.



Âgé de 44 ans, Benoît Laly dirige l'établissement familial depuis 2005. Son histoire professionnelle s'inscrit dans une longue tradition liée au secteur viticole. La famille a d'abord exercé la viticulture pendant six générations, avant de se tourner vers le commerce et la distribution de vins. L'activité de caviste a progressivement pris une place centrale à partir des années 1990. Le magasin avait été créé en 1947 par son grand-père.

Une activité qui s'étend dans le département

Cette récompense intervient après plusieurs participations au concours. Inscrit pour la première fois en 2022, Benoît Laly avait décroché une médaille d'argent en 2024. Il voit dans cette compétition un moyen de consolider ses connaissances et de faire progresser sa pratique professionnelle.



En parallèle, l'entreprise poursuit son expansion locale. En juillet dernier, elle a intégré un nouvel établissement à son activité avec le rachat de la cave «Chez Piou», implantée à Marmagne, également en Saône-et-Loire. La transaction s'élève à 70 000 euros. Cette acquisition vient renforcer la présence de l'enseigne dans le département, tandis que son dirigeant bénéficie désormais d'une reconnaissance à l'échelle nationale.