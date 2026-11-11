Réuni à Mers-les-Bains, le Conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale vient d’approuver la stratégie pluriannuelle d’action fixant les priorités du parc de 2027 à 2030. Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale est une aire marine protégée, située face au Royaume-Uni. Il a pour objectifs de connaitre et protéger le milieu marin, tout en soutenant le développement durable et la transition écologique des activités maritimes qui en dépendent.



Instance locale, il se compose de 61 membres représentant l’ensemble des acteurs locaux : pêcheurs, professionnels, collectivités locales, usagers de loisirs, associations de protection de l’environnement, experts et services de l’État.

Guider les quatre dernières années de mise en œuvre

Le projet de stratégie pluriannuelle 2027-2030 doit guider les quatre dernières années de mise en œuvre du plan de gestion adopté en 2015, avant sa révision attendue au plus tard fin 2030. Il s’organise autour de la connaissance, de la protection et du développement durable, avec deux axes transversaux : la gouvernance et la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux.

Quelques priorités ont été proposées : «Ce fut un conseil de gestion important», a d’ailleurs indiqué Emmanuel Maquet, son président. Ainsi, le projet HAPEL, partenariat entre le laboratoire environnement et ressources du centre Ifremer Manche Mer du Nord (Boulogne-sur-Mer), visant à améliorer les connaissances, à caractériser et à observer les habitats pélagiques dans les estuaires, en particulier les communautés du phytoplancton (abondance, composition, diversité), en lien avec les paramètres de la colonne d’eau (salinité, température, pH, turbidité, oxygène dissous) sera achevé. Il en sera de même pour JOUVENS dédié aux juvéniles de poissons plats (valorisation des données sur la qualité de l’eau et amorce d’un observatoire du changement climatique).

Les actions contre les pollutions d’origine terrestre

Dans le domaine de la protection, les analyses «risque-pêche» seront finalisées. L’identification de zones candidates à la labellisation en protection forte sera accompagnée et des actions contre les pollutions d’origine terrestre et les déchets abandonnés seront préparées. Le conseil de gestion a aussi décidé d’accompagner les usages en promouvant les bonnes pratiques de navigation et de carénage avec le projet CAPNAV (caractérisation des émissions particulaires des navires) et en poursuivant les travaux sur les alternatives aux peintures antifouling des bateaux de plaisance.

De même, concernant la transmission, il a été décidé de renforcer les aires marines éducatives, les actions de sensibilisation, la valorisation du patrimoine culturel et les outils destinés aux acteurs du territoire. Enfin, dans le domaine du pilotage, il a été décidé de préparer la révision du plan de gestion, d’améliorer l’accès aux connaissances et de renforcer la contribution des membres.



