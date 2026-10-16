Lancée en 2023 par les fondateurs de la Brasserie du Pays Flamand, connue notamment pour sa bière Anosteké, la marque de kombucha (boisson pétillante sans alcool à base de thé fermenté) a inauguré un nouveau site de production de 2 500 m2 à Merville. Un investissement de 4 millions d’euros qui devrait permettre d’atteindre une production de 10 000 hectolitres en 2027, pour une capacité maximale de 30 000 hectolitres.

«Nous voulions proposer une véritable alternative aux consommateurs en quête de boissons sans alcool et peu sucrées, avec une expérience gustative intéressante» explique Mathieu Lesenne, cofondateur de la brasserie avec Olivier Duthoit. «L’idée a germé dès 2020, après la découverte du kombucha aux États-Unis, par hasard, où nous étions partis pour rencontrer des producteurs de houblons».

Une nouvelle unité pour changer d’échelle

Trois années plus tard, les premières bouteilles de kombucha NOKO seront commercialisées. «Dès 2023, le marché français a connu une forte progression, de par notamment sa démocratisation auprès des jeunes, et nous avons doublé nos ventes dès 2025» ajoute-t-il. «Le kombucha n’est pas un simple effet de mode, aux États-Unis les rayons restent pleins et le marché continue de se développer. Je pense sincèrement que le marché français va suivre cette tendance car c’est une boisson qui se positionne comme une vraie alternative aux sodas». La marque nordiste est aujourd’hui référencée chez Intermarché et Auchan.

L’idée a germé dès 2020, après la découverte du kombucha aux États-Unis

Le nouveau site, situé à proximité immédiate de la brasserie, permet désormais de séparer les productions de bière et de kombucha, tout en mutualisant certains équipements. Au-delà de sa propre marque, il entend répondre aux besoins d’autres acteurs économiques. «Il y a une vraie demande locale pour le développement de recettes et le conditionnement, notre ambition est donc de consacrer à terme environ la moitié de l’activité à la sous-traitance» précise Mathieu Lesenne. «De jeunes entreprises lancent des boissons alternatives, mais n’ont pas les moyens d’investir dans une ligne de production comme celle-ci».

L’usine de Merville, qui compte actuellement quatre salariés en production, est par ailleurs conçue pour accompagner la montée en cadence du réemploi des bouteilles en verre.