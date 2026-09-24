Le parquet de Paris a annoncé mercredi sur Instagram avoir ouvert une enquête pour injures publiques racistes et cyberharcèlement après avoir constaté de "nombreux messages haineux en ligne" visant le judoka Teddy Riner.

Teddy Riner avait été pris à partie sur les médias proches de l'extrême droite ou sur les réseaux sociaux pour avoir fait part lors de l'émission Stade 2 de son "angoisse" de "la montée de l'extrême droite", qui "le fait flipper".

Après cette interview, "de nombreux messages haineux en ligne ont visé" Teddy Riner sur X et Instagram, a retracé le parquet de Paris, qui précise avoir ouvert cette enquête de sa propre initiative.

L'enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), a précisé le parquet.

Le quintuple champion olympique, qui espère finir sa carrière par un nouveau titre aux JO de Los Angeles en 2028, a plusieurs fois laissé entendre qu'il pourrait ensuite s'engager en politique.

Outre Teddy Riner, une autre star du sport français, Kylian Mbappé, a été vivement critiquée par l'extrême droite, pour avoir refusé de prendre partie entre les habitants et les migrants à Ceuta.

L'attaquant du Real Madrid a déclenché une vive polémique en Espagne pour avoir, comme deux de ses coéquipiers, refusé de porter entièrement un tee-shirt de soutien à la population de l'enclave espagnole de Ceuta, au coeur d'une crise migratoire avec le Maroc, comme le lui avait demandé son club.

Il s'est ensuite justifié en expliquant vouloir à la fois être "pleinement solidaire" des habitants de Ceuta mais aussi "faire un geste et adresser une pensée à tous les migrants qui ont perdu la vie et qui vivent eux aussi dans des conditions difficiles", sans vouloir "hiérarchiser les souffrances".

Le capitaine de l'équipe de France de football, qui avait déjà pris position contre une arrivée au pouvoir du RN, a aussi été pris à partie sur les réseaux sociaux par l'extrême droite de ce côté-ci des Pyrénées.