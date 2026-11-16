C’est dans une démarche volontairement «décalée» que la Banque de France a présenté, pour la troisième année consécutive, les métiers du numérique plutôt que la plus convenue finance auprès du jeune public, lundi 9 novembre à Lille, au sein de sa succursale fraîchement rénovée. Car la Banque de France, rappelons-le, ne se résume pas à la politique monétaire. Elle abrite également tout un vivier de métiers technologiques, de l'informatique à la cybersécurité en passant par l'intelligence artificielle. Et c'est bien cette facette méconnue que 90 élèves de quatre établissements scolaires de la région ont été invités à découvrir, grâce au partenariat avec l’Académie de Lille et les liens étroits noués avec les chefs d’établissement et les enseignants.

«Il faut montrer que derrière un terme générique, il peut y avoir beaucoup de métiers différents», plaide Stéphane Martinat, directeur régional de la Banque de France. L'objectif est avant tout de déconstruire les représentations et de montrer que ces carrières ne sont pas réservées à quelques profils issus de grandes écoles parisiennes, et encore moins aux hommes. Les élèves de troisième et de seconde des quatre établissements participants (collège Le Triolo, à Villeneuve-d’Ascq, collège Paul Langevin, à Boulogne-sur-Mer, lycée EIC, à Tourcoing et lycée Anatole France, à Lillers) y ont été particulièrement sensibles.

«On n'est plus dans une période où on exerce un métier pendant 35 ans sans qu'il évolue»

Pour Philippe Leblanc, directeur général adjoint des systèmes d'information de la Banque de France (DGSI), le numérique recouvre en effet des réalités transverses : développement d'applications, automatisation, gestion des infrastructures informatiques ou encore sécurisation des systèmes.

Son propre parcours illustre les possibilités d'évolution au sein de l'institution. Entré en stage à la Banque de France après des études d'informatique, il a notamment travaillé auprès du FMI et de la Banque mondiale, avant de piloter des projets européens impliquant plusieurs banques centrales. «On n'est plus dans une période où on exerce un métier pendant 35 ans sans qu’il évolue», analyse-t-il. La mobilité interne constitue un levier d'attractivité, avec des évolutions possibles entre les filières et vers des fonctions d'encadrement, et tout spécialement à La Banque de France, constituée d’une multitude de services et de près de 8 000 collaborateurs. Et M. Leblanc de rappeler qu’«une bonne moitié des recrutements y sont faits sous forme contractuelle».

Vallée de l’IA

Le choix de Lille permet par ailleurs de valoriser l’écosystème local. «On est dans une région très dynamique. Quand on voit le terreau avec notamment les start-ups…», observe Stéphane Martinat. L'année dernière, la Banque de France a accompagné 80 de ces dernières sur le territoire, notamment dans leurs problématiques de gestion de trésorerie et quant aux dispositifs de soutien à leur disposition.

Les gigafactories et les datacenters participent également à cette évolution dans leur vallée des Hauts-de-France. «On est tournés vers le monde de demain», estime le directeur régional. Il rappelle que, selon une enquête menée par la Banque de France auprès de son panel régional de quelque 800 entreprises, 62% d’entre elles déclarent utiliser l'intelligence artificielle, son adoption progressant dans les petites structures. «Quelquefois, cela se joue à pas grand-chose. Il suffit d'avoir la compétence de quelqu'un pour le sujet, pour permettre de commencer à travailler avec l’IA», constate-t-il.

Le champ des possibles

Reste à rendre ces métiers accessibles à tous. La féminisation des filières informatiques constitue, en tête de pont, un enjeu. Philippe Leblanc rappelle que les femmes représentent 20 à 40% des effectifs dans les écoles d’ingénieurs - et 20% dans les études ayant trait au numérique. Or, pour lui, la sous-représentation dans les métiers technologiques s'explique d'abord par les parcours de formation.

À noter, la Banque de France a dans ce sens formé, il y a cinq ans, une armée d'une centaine d'ambassadeurs afin d’aider les jeunes ne disposant pas encore de réseau professionnel. Ces derniers peuvent les contacter pour obtenir des informations sur les formations, les stages ou les recrutements. «Faire découvrir aux plus jeunes les métiers, les possibilités pour essayer d'imaginer, de rêver un peu en grand tous les champs des possibles, c'est hyper important», résume Stéphane Martinat.