Baptisé « Companies for Refugees », ce rendez-vous est porté par l’Union des Entreprises de Moselle (UE57), dans le cadre d’un appel à projets de la Préfecture de la Moselle consacré à l’intégration, notamment des bénéficiaires de la protection internationale (BPI). Depuis 2023, l’UE57 a organisé six job datings de ce type. Ces rencontres permettent aux candidats de présenter directement leur parcours et leurs compétences aux entreprises présentes.

Dix entreprises avec des offres d’emploi

Pour cette nouvelle édition, 10 entreprises seront présentes à Metz. Elles interviennent notamment dans des secteurs qui recrutent, comme le bâtiment, la grande distribution, l’hôtellerie, le nettoyage, le transport ou encore l’intérim. Les entreprises participantes sont membres de la communauté « Les entreprises s’engagent », animée en Moselle par l’UE57 depuis 2020. Les candidats ont été orientés par les partenaires mobilisés sur le territoire, notamment le programme AGIR, France Travail et des organismes de formation, avec l’appui de la Préfecture de la Moselle et de la DDETS 57.

Deux ateliers consacrés à la création d’entreprise

Le rendez-vous ne se limitera pas aux rencontres avec les recruteurs. L’Adie, en partenariat avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), proposera également deux ateliers consacrés à la création d’entreprise. Les différents partenaires présents pourront par ailleurs renseigner et accompagner les participants dans leurs démarches. Signalons que le job dating « Companies for Refugees » aura lieu vendredi 9 octobre 2026, de 9 h à 12 h, à l’Aérogare, 69 rue Lothaire à Metz.



