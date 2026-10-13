Parmi les événements les plus suivis, le festival Constellations a une nouvelle fois attiré un large public. Pour sa dixième édition, le rendez-vous consacré aux arts numériques et urbains a enregistré plus de 1,97 million de visiteurs. En outre, Metz Plage a accueilli près de 135 000 visiteurs, dont environ 33 000 baigneurs. La Guinguette Rouge a également trouvé son public avec près de 10 000 visiteurs.

La programmation culturelle a continué avec le festival HOP HOP HOP !, qui a réuni quelque 40 000 festivaliers autour de 162 artistes. En août, un autre phénomène a attiré les regards : l’éclipse solaire du 12 août dernier. Près de 15 000 personnes se sont retrouvées au Plan d’eau pour observer le passage de la Lune devant le Soleil.

Les Fêtes de la Mirabelle restent un rendez-vous incontournable

Autre temps fort de l’été messin, les Fêtes de la Mirabelle ont rassemblé plus de 82 000 personnes lors des deux derniers week-ends d’août. Concerts, marché, animations et élection de la Reine de la Mirabelle ont une nouvelle fois composé le programme de cette fête qui marque traditionnellement la fin de l’été à Metz.

Le sport a également occupé une place importante

Les amateurs de sport ont eux aussi eu plusieurs occasions de se retrouver. Les Championnats de France de canoë-kayak, organisés au Bassin de la Pucelle, ont notamment réuni plus de 500 sportifs venus de différentes régions françaises. À Magny, l’Eye Soccer League a rassemblé près de 50 clubs européens, dont 16 équipes professionnelles. L’été a également été marqué par l’inauguration du Pôle Gymnique Alice Milliat à Borny.

Septembre a prolongé la dynamique

Les animations ne se sont pas arrêtées avec la rentrée. En septembre, plusieurs rendez-vous ont encore attiré un public important à Metz et dans ses quartiers. Les Terres de Jim ont ainsi enregistré environ 103 000 visiteurs. Quelques jours plus tard, la venue du pape Léon XIV à Metz, le 28 septembre, a réuni près de 35 000 personnes. La Foire Internationale de Metz a enfin clôturé cette période particulièrement dense. L’édition 2026 a enregistré 140 000 entrées, avec 550 exposants présents au Parc des Expositions.