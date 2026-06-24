En remportant la Ligue des champions féminine de handball, les Dragonnes sont devenues les premières françaises à décrocher le titre suprême dans cette discipline. Un rayonnement inédit pour la Moselle.

Le club poursuit son engagement au-delà des terrains. En partenariat avec la CCI de la Moselle, il organise le mardi 30 juin à partir de 18h30 une conférence dédiée à un sujet majeur pour les sportifs de haut niveau : la reconversion professionnelle. La rencontre se déroulera au CCI Campus Moselle, sur le Technopôle messin.

Des parcours inspirants à découvrir

Plusieurs personnalités viendront partager leur expérience. Parmi elles, Yann Schrub, médecin et récent médaillé de bronze des championnats du monde en salle sur 3 000 mètres, Isabelle Wendling, ancienne internationale française et championne du monde de handball, Thierry Pauk, ex-joueur du FC Metz devenu conseiller en gestion de patrimoine, ainsi que Quentin Bigot, médaillé mondial du lancer du marteau aujourd'hui maire de Gandrange.

Sandrine Muller, spécialiste de l'évolution professionnelle au sein du CCI Campus Moselle, apportera quant à elle son expertise sur les enjeux de l'accompagnement des transitions de carrière.

L'événement sera également l'occasion pour le public de découvrir de près le trophée de champion d'Europe remporté par Metz Handball.

Confirmation de présence avant le 26 juin à 12h (dans la limite des places disponibles) : partenariat@metz-handball.fr